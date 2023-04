Le Premier ministre se rend sur le chantier de plusieurs projets à Ho Chi Minh-Ville

Dans le cadre de sa tournée à Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu le 15 avril sur le chantier de plusieurs projets d’infrastructures.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à l'essai d’une rame de la ligne de métro n° 1 de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Il est allé examiner la construction du noeud de communication d’An Phu, de la ligne de métro n° 1 (Ben Thanh - Suoi Tien) et de l’Hôpital général régional de Thu Duc. Il a également assisté à l’inauguration de l’antenne de l’Hôpital d'oncologie de Ho Chi Minh-Ville.



Le chantier du noeud de communication d’An Phu (ville de Thu Duc) a été lancé fin 2022 avec un investissement total de plus de 3.400 milliards de dongs. Le Premier ministre a demandé de veiller à l'avancement des travaux afin de s'efforcer d'achever le projet à l'occasion du 30 avril 2025 pour célébrer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays.



La ligne de métro n° 1 (Ben Thanh - Suoi Tien), d’une longueur de 19,7 km, reliera la station de Ben Thanh, 1er arrondissement, au dépôt de Long Binh, ville de Thu Duc. Le projet a été mis en chantier en août 2012. Il représente un investissement total de plus de 43.700 milliards de dongs. A ce jour, environ 94,55% du volume des travaux a été achevé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l'essai d’une rame de métro depuis la station de Rach Chiec à la station de Suoi Tien. Il a demandé aux organes concernés d’assurer le rythme des travaux, de s'efforcer de mettre le projet en opération d'ici la fin du troisième trimestre 2023, à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



A cette occasion, le Premier ministre a remercié le gouvernement japonais pour son soutien au Vietnam dans le développement d'infrastructures stratégiques, notamment la ligne de métro n°1 à Ho Chi Minh-Ville.



L'antenne de l’Hôpital d'oncologie de Ho Chi Minh-Ville, d’une capacité de 1.000 lits, représente un investissement total de plus de 5.845 milliards de dongs. La surface de plancher totale est de près de 120.000 m2. Le projet a été lancé en juin 2016 et a été mis partiellement en service depuis fin 2020.

Lors de la cérémonie d’inauguration de cet établissement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la grande attention du Parti et de l’Etat aux soins de la santé de la population. Il a déclaré se réjouir de la modernité de l’antenne de l’Hôpital d'oncologie de Ho Chi Minh-Ville et du professionnalisme de son personnel. A cette occasion, le chef du gouvernement a demandé à la mégapole du Sud de s’intéresser davantage à la mobilisation de ressources pour développer le secteur de la santé.



La construction de l’Hôpital général régional de Thu Duc représente un investissement total de 1.915 milliards de dongs. Le projet est mis en oeuvre depuis 2018. Lors de sa visite sur le chantier du projet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Ho Chi Minh-Ville d’accélérer le travail afin d’achever rapidement le décaissement du montant d'investissement public de 1.500 milliards de dongs en 2023 pour les hôpitaux de Thu Duc, Hoc Mon et Cu Chi, en garantissant le respect des réglementations concernant la lutte contre la corruption, les gaspillages et d’autres pratiques malsaines.