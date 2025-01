Le Premier ministre russe arrive à Hanoï, entamant sa visite au Vietnam

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine, à l’aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Dans les premières heures du 14 janvier, le Premier ministre russe, Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine, est arrivé à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam du 14 au 15 janvier 2025, à l'invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.

Il a été accueilli à l’aéroport international de Noi Bai par, entre autres, le ministre Tran Van Son, chef du bureau gouvernemental, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, l’ambassadeur vietnamien en Russie, Dang Minh Khoi, l’ambassadeur russe au Vietnam, Bezdetko Gennady Stepanovich.

Il s'agit de la première visite du Premier ministre Mikhaïl Michoustine au Vietnam. Selon l'ambassadeur vietnamien en Russie, Dang Minh Khoi, cette visite montre que les deux pays apprécient leur amitié traditionnelle, démontrant leur détermination à continuer de consolider et de renforcer leur partenariat stratégique global. C'est également l'occasion pour les dirigeants des deux pays de se rencontrer, de discuter et de se mettre d'accord sur des questions importantes et des orientations stratégiques pour l'avenir.

La visite est également l'occasion pour les deux parties de rechercher des solutions pour promouvoir la coopération, de discuter de la mise en œuvre d'importants projets de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'industrie..., et d'élaborer des mesures pour élargir la coopération dans des domaines potentiels, favorisant ainsi les relations bilatérales./.-VNA/VI