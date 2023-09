Le Premier ministre retourne à Hanoï, terminant ses voyages aux États-Unis et au Brésil

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est retourné le 27 septembre à midi à Hanoï, terminant son voyage pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales aux États-Unis, ainsi que sa visite officielle au Brésil.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important sur la politique vietnamienne au ministère brésilien des Affaires étrangères, le 25 septembre. Photo: VNA

Au cours de son séjour de huit jours aux États-Unis et au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à plus de 70 activités dans cinq villes, à savoir San Francisco, Washington D.C et New York aux États-Unis, ainsi que São Paulo et Brasilia au Brésil.

Participant à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Pham Minh Chinh a prononcé des discours lors du débat général et des sommets de l'ONU sur des questions mondiales telles que l’ambition climatique et la préparation aux pandémies...

A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a eu près de 20 réunions bilatérales avec des dirigeants d’autres pays, d'organisations internationales et des hommes politiques américains.

Il a également visité des universités américaines et travaillé avec des dirigeants d’associations d’entreprises, de fonds d’investissement et de groupes de premier plan tels que Microsoft, Synopsys, Facebook, Apple, Google et Boeing.

Au Brésil, Pham Minh Chinh s'est entretenu avec le président Luiz Inacio Lula da Silva. Il a rencontré les dirigeants de plusieurs partis politiques et d’organisations d'amitié, prononcé un discours politique au ministère brésilien des Affaires étrangères et a travaillé avec les dirigeants de certaines entreprises.

Malgré son programme de travail plein d’activités, le Premier ministre a mis du temps à rencontrer des Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que des amis américains et brésiliens qui ont contribué aux relations du Vietnam avec ces deux pays.