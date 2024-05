Le Premier ministre rend hommage aux Héros morts pour la Patrie à Dien Bien Phu

Le Premier ministre Pham Minh Chinh allume de l'encens sur des tombes au Cimetière national des martyrs A1. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 6 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au cimetière A1 de la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien (Nord), à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai).



Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti; le ministre Tran Van Son, responsable du bureau gouvernemental; le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dang Quoc Khanh; le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dien Bien, Tran Quoc Cuong, étaient également présents à la cérémonie.



Le cimetière national des martyrs A1 a été construit en 1958 et réparé et réhabilité à plusieurs reprises. Il se trouve à environ 100 mètres au sud du site historique de la colline A1. C’est le lieu de repos de 644 soldats qui ont combattu héroïquement et sont tombés lors de la campagne historique de Dien Bien Phu en 1954.