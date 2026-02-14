Le Premier ministre rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en brûlant de l'encens à la Maison 67, située dans l'enceinte du Palais présidentiel à Hanoï, le matin du 14 février, 27e jour du dernier mois lunaire.

Le Premier ministre et sa délégation se sont engagés à approfondir l'étude et la diffusion de la pensée, de la morale et du style du Président Hô Chi Minh, à répondre aux exigences des tâches révolutionnaires de cette nouvelle phase et à contribuer à l'édification d'une nation forte, prospère, civilisée et heureuse, où chacun puisse s'épanouir pleinement.

La Maison 67, où le Président Hô Chi Minh a rendu son dernier souffle, conserve de nombreux souvenirs liés à sa vie et à son œuvre.

Le 19 décembre 1954, suite à la victoire de la résistance contre les colonialistes français, le Président Hô Chi Minh quitta la base révolutionnaire du Viet Bac pour s'installer au Palais présidentiel. Depuis plus de 70 ans, son héritage est omniprésent, visible dans chaque recoin et chaque objet du site.

Ce site historique, riche en documents, objets et récits, a été soigneusement préservé et offre un aperçu unique et authentique de la vie, de la carrière, de la pensée, de la morale et du mode de vie du président Hô Chi Minh.

En 2025, le site a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs, vietnamiens et étrangers, venus pour le tourisme et la recherche. - VNA/VI