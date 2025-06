Le Premier ministre rencontre le secrétaire national du Parti communiste français

Le 10 juin, dans le cadre de ses activiés bilatérales en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré à Paris Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF).

Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que le Vietnam attache une grande importance au Partenariat stratégique global avec la France, coopération avec le PCF comprise, l’une des bases historiques des relations bilatérales.

Les deux parties se sont félicitées du développement constant des liens bilatéraux depuis l’établissement dudit partenariat et ont salué la collaboration régulière entre leurs Partis à travers des échanges de délégations, des colloques théoriques alternés et la coordination au sein des forums multilatéraux de partis.

Pham Minh Chinh a exprimé la reconnaissance du Vietnam pour le soutien qu’ont apporté le PCF et les forces progressistes françaises à la lutte d’hier pour l’indépendance nationale puis au processus de développement du pays d’aujourd’hui.

Il a proposé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCF poursuivent leur partage d’expériences en matière de construction du Parti, soutiennent la coopération décentralisée, et collaborent étroitement sur les tribunes internationales.

Le Premier ministre a appelé à l’aide du PCF pour localiser et collecter documents et objets relatifs à l’histoire du PCV et au Président Ho Chi Minh, en vue de la création d’un Musée du PCV à l’occasion du centenaire de sa fondation, ainsi que pour la formation du personnel muséal.

Fabien Roussel a réaffirmé l’engagement du PCF à promouvoir la coopération avec le Vietnam. Il a aussi signalé l’intérêt croissant de jeunes ingénieurs français pour des opportunités professionnelles au Vietnam, preuve, selon lui, du potentiel du pays pour la jeunesse française.

Pham Minh Chinh s’est réjoui de cette dynamique et a rappelé qu’Hanoï et Paris avaient convenu de développer de grands projets conjoints susceptibles de créer des emplois pour les jeunes des deux pays.-VNA/VI