Le Premier ministre rencontre des Vietnamiens en République de Corée. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 30 juin à Séoul des représentants de l'ambassade du Vietnam et d'autres agences représentatives ainsi que la communauté vietnamienne en République de Corée, dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays.

Il a estimé le développement fructueux des relations entre le Vietnam et la République de Corée. Les deux pays sont devenus des partenaires majeurs l'un pour l'autre dans de nombreux domaines. Ces relations intégrales créent des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vive, travaille, étudie et recherche en République de Corée.

Actuellement, la République de Corée occupe la première place en matière d'investissement direct, la deuxième en matière de coopération au développement et de tourisme et la troisième en matière de coopération dans le travail et le commerce avec le Vietnam.

Affirmant que le Parti et l'État considèrent les Vietnamiens à l'étranger comme une partie intégrante et une ressource de la communauté des ethnies vietnamiennes, le Premier ministre a reconnu les contributions importantes et de haute qualité de la communauté vietnamienne à la Patrie ainsi qu'aux relations bilatérales Vietnam-République de Corée.

Il a demandé à l'ambassade de toujours prêter attention à la communauté vietnamienne et de mettre en place des canaux de contact appropriés pour connecter la communauté et traiter les questions qui la concernent.

Lors de la rencontre, des représentants de la communauté vietnamienne ont proposé des initiatives visant à développer les sciences et technologies, l'innovation et les start-ups, en particulier dans les nouvelles industries telles que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, à connecter les scientifiques nationaux et étrangers. Ils ont également suggéré des mécanismes pour mobiliser les ressources et les renseignements des Vietnamiens à l'étranger pour résoudre les questions au pays.

Présent à la rencontre, l'ambassadeur Vu Ho a indiqué qu'il y avait actuellement près de 280 000 Vietnamiens vivant en République de Corée. De nombreux Vietnamiens ont mené à bien des activités commeciales, des travaux scientifiques, apportant des contributions positives au pays de résidence dans tous les domaines. - VNA/VI