Le Premier ministre rencontre des entreprises néerlandaises

Dans le cadre de sa visite officielle aux Pays-Bas, dans l'après-midi du 11 décembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec la présidente de la fédération d'employeurs néerlandaise VNO-NCW.

Panorama de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien et de grandes entreprises néerlandaises. Photo: VNA



Il a également rendu visite au groupe Heineken Global à Amsterdam et participé à une table ronde avec de grandes entreprises néerlandaises.

Lors de sa rencontre avec la présidente de la fédération d'employeurs néerlandaise VNO-NCW qui représente environ 160 associations et 115.000 entreprises, Ingrid Thijssen, Pham Minh Chinh a suggéré que VNO-NCW continue d’encourager les entreprises néerlandaises à investir au Vietnam, notamment dans les domaines de la haute technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de l'énergie verte et propre, de l'agriculture durable, des infrastructures, de la logistique..., et à aider les entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Le gouvernement vietnamien s’engage à toujours créer des conditions favorables pour que les entreprises néerlandaises investissent à long terme au Vietnam, a-t-il souligné.

De son côté, Ingrid Thijssen a déclaré apprécier les efforts du Vietnam pour améliorer le climat des affaires, proposant de renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment dans la logistique, l’agriculture de haute technologie…

Lors de sa visite au groupe Heineken Global, le chef du gouvernement vietnamien a travaillé avec son directeur général, Dolf van den Brink.

Selon des représentants de Heineken, jusqu'à présent, l'investissement de Heineken au Vietnam a atteint 1 milliard de dollars et au cours des 10 prochaines années, il devrait investir 500 millions de dollars supplémentaires.

Le Premier ministre apprécie hautement les activités commerciales et de coopération efficaces de la coentreprise Heineken - SATRA au Vietnam au cours des 30 dernières années. Il a affirmé que le Vietnam encourageait les entreprises à promouvoir le développement vert, et a demandé à Heineken de continuer à utiliser des technologies modernes et durables dans le processus d'investissement et d'affaires, et à contribuer à la sécurité sociale et à la protection de l'environnement au Vietnam.

Le même jour, le Premier ministre a assisté à une table ronde avec de grandes entreprises néerlandaises. Les deux parties ont partagé des expériences, des idées, des initiatives et des solutions pour améliorer le climat des affaires au Vietnam et promouvoir la coopération économique entre les deux pays.

Des dirigeants de Heineken Global, de la société maritime Boskalis, de l’entreprise spécialisée dans les peintures AkzoNobel, ont présenté des propositions concernant l’énergie solaire, l'exploitation durable de sable en mer, la propriété intellectuelle, la logistique…

A cette occasion, le directeur exécutif de Damen Shipyards Gorinchem, Arnout Damen, a annoncé l’intention d'investir 100 millions de dollars supplémentaires dans la construction navale au Vietnam et a déclaré souhaiter aider le Vietnam à développer un système de transport qui réduit les émissions de carbone.



Lors de la table ronde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté les efforts de son pays pour favoriser les activités des investisseurs, améliorer la qualité de sa main-d’œuvre… Il a également informé les entreprises participantes des politiques vietnamiennes en matière de non-double imposition fiscale et de protection de la propriété intellectuelle…