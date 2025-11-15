Le Premier ministre rencontre des enseignants exemplaires du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des enseignants exemplaires. Photo: VNA

À l’occasion du 43e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans l’après-midi du 15 novembre à Hanoï, 60 enseignants et cadres du secteur éducatif. Ces participants représentent les 173 personnalités distinguées cette année pour leurs contributions remarquables à l’éducation nationale.

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a souligné la diversité des participants, venus de tous les niveaux d’enseignement et de toutes les régions du pays. Il a précisé que chacun d’eux incarne une histoire d’engagement passionné, de persévérance face aux difficultés et de créativité continue dans leur mission éducative.

Qu’ils soient pleinement investis dans la salle de classe, pionniers de la transformation numérique ou engagés auprès d’élèves défavorisés, ces enseignants représentent des modèles de dévouement et de responsabilité citoyenne. Ils constituent des acteurs essentiels des mouvements d’émulation « Innovation et créativité ».

Une enseignante s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

De leur côté, les enseignants ont exprimé leur profonde gratitude envers le Parti, l’État et le Premier ministre pour l’attention constante portée à la profession, l’écoute accordée aux propositions et le soutien direct aux initiatives pédagogiques innovantes.

Les enseignants ont également formulé une recommandation majeure : renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des politiques éducatives fondamentales, notamment la Résolution 29 sur la réforme fondamentale et intégrale de l’éducation, la Résolution 71 sur le développement stratégique de l’éducation et la Loi sur les enseignants, afin d’assurer des résultats concrets et durables.

S'exprimant lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu hommage aux générations d’enseignants pour leur contribution à la mission nationale de « cultiver les talents ». Il a rappelé la tradition vietnamienne de respect envers les enseignants et la valorisation du savoir, citant les paroles du Président Hô Chi Minh sur le rôle décisif du corps enseignant : « Sans enseignants, il n’y a pas d’éducation ; sans éducation, il n’y a pas de cadres compétents ; un peuple ignorant est un peuple faible. »

Le chef du gouvernement a réaffirmé que l’éducation et la formation constituaient des priorités nationales, et que la formation de ressources humaines de haute qualité demeurait un facteur clé du développement durable du pays.

Il a appelé à poursuivre de manière résolue les réformes éducatives, à améliorer les conditions de travail des enseignants, en particulier dans les zones reculées et défavorisées, et à promouvoir l’équité entre les secteurs public et privé.

Le Premier ministre a également insisté sur l’importance de la recherche scientifique, de l’innovation pédagogique et de l’application des technologies numériques pour améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux.

Il a salué l’engagement des enseignants à transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs humaines, éthiques et civiques, contribuant ainsi à former des citoyens responsables, créatifs et capables de s’adapter à un monde en mutation rapide.

Soulignant la dimension à la fois sacrée et exigeante du métier, il a été affirmé que les enseignants demeuraient les piliers du développement national et des sources d’inspiration pour les générations futures.

À l’issue de la rencontre, le Premier ministre a encouragé les éducateurs à poursuivre leur mission avec enthousiasme et dévouement, tout en réaffirmant l’engagement ferme du gouvernement à renforcer les politiques de soutien aux enseignants, les programmes de formation continue, les investissements stratégiques dans l’éducation. Ces mesures visent à garantir un avenir prospère, moderne et innovant pour le Vietnam. – VNA/VI