Le Premier ministre rencontre des dirigeants du Canada, d’Inde et des Comores

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 20 mai à Hiroshima, son homologue canadien Justin Trudeau, pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023), les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir la coopération multiforme, en donnant la priorité à un renforcement des contacts, du dialogue et des échanges de délégations à tous les niveaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties s'efforcent de porter rapidement le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 10 milliards de dollars. Il a proposé au Canada de coopérer dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire et l'innovation, de continuer à créer des conditions favorables à l’accès des produits vietnamiens à son marché, et à soutenir les Vietnamiens sur son sol.



Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a hautement apprécié le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale, soulignant le soutien du Canada à la voie de développement du Vietnam. Il a demandé au Vietnam d'aider le Canada à renforcer sa coopération avec l'ASEAN, et a hautement apprécié la participation du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a en outre affirmé que le Canada promouvait toujours le droit international et l'ordre fondé sur des règles et soutenait la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue indien, Narendra Modi.

Rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi. Photo: VNA



Ils ont convenu de continuer à promouvoir les mécanismes de consultation et de dialogue et à élargir la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel, de collaborer étroitement et partager les points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et dans les forums internationaux et régionaux.

Les deux Premiers ministres ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, de la promotion du droit international. Ils ont appelé les parties à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à créer des conditions pour régler les différends en en Mer Orientale par des moyens pacifiques.

Toujours samedi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président des Comores, Azali Assoumani.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président des Comores, Azali Assoumani. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage l'échange de délégations à tous les niveaux, d'intensifier l'échange d'informations sur l'économie, le commerce, l'investissement, les opportunités et les avantages de chaque partie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux Comores de créer les conditions favorables à l’accès de certains produits vietnamiens à leur marché. Il a également suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans l’agriculture et leur coordination au sein des organisations internationales et forum multilatéraux.

Pour sa part, le président Azali Assoumani a affirmé la volonté de son pays d'approfondir les liens avec le Vietnam, tant au niveau bilatéral qu'en tant que président de l'Union Africaine (UA). Il a demandé au Vietnam de partager ses expériences avec les Comores en matière de sécurité alimentaire, énergétique, et de santé...-VNA/VI