Le Premier ministre reçoit les ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 16 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le ministre chinois de la Défense Dong Jun et le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong, à l’occasion de la tenue de la première réunion du Dialogue stratégique « 3+3 » au niveau des ministres des Affaires étrangères (AE), de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations sincères, amicales et ses meilleurs vœux au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping ; au Premier ministre chinois, Li Qiang, ainsi qu’aux autres principaux dirigeants chinois. Il a félicité la Chine pour l’organisation réussie de la quatrième session de la 14ᵉ Assemblée populaire nationale de Chine et pour l’adoption du 15ᵉ Plan quinquennal de développement économique et social avec de nombreuses orientations importantes pour la nouvelle phase de développement de haute qualité du pays. Il s’est déclaré convaincu que la Chine atteindrait avec succès les objectifs fixés dans ce plan, progresserait fermement vers l’accomplissement de l’objectif du deuxième centenaire et continuerait à apporter des contributions positives à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a salué la tenue, pour la première fois, du Dialogue stratégique « 3+3 » entre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays. Cette réunion est intervenue parallèlement à la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine ainsi qu’à plusieurs activités d’échanges entre des institutions correspondantes des deux parties. Selon lui, ces initiatives témoignent de la forte détermination des deux pays à consolider la confiance politique, à renforcer la cohésion stratégique et à promouvoir une coopération substantielle à un niveau plus élevé entre les deux Partis et les deux États.

Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé que le Vietnam considérait toujours la consolidation et le développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération stratégique globale avec la Chine comme une orientation constante et une priorité de premier plan dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification.

Le Premier ministre reçoit les ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique. Photo: VNA

De leur côté, les ministres chinois ont transmis à Pham Minh Chinh les salutations chaleureuses du Premier ministre chinois Li Qiang et d’autres dirigeants chinois. Ils ont également exprimé leurs remerciements pour la réception et l’attention accordés par le chef du gouvernement vietnamien, ce qui témoigne de l’importance que le gouvernement vietnamien accorde au mécanisme de coopération intersectorielle au plus haut niveau entre les organes clés des deux pays.

Les ministres chinois ont chaleureusement félicité le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que pour les réalisations obtenues ces dernières années sous la direction du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général To Lam, et grâce à la gestion énergique et efficace du gouvernement vietnamien dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh. Ils ont réaffirmé que le Parti et l’État chinois considéraient toujours le Vietnam comme une orientation prioritaire dans la politique de diplomatie de voisinage de la Chine, qu’ils soutenaient fermement et avaient confiance dans la capacité du Vietnam à atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés pour la période à venir.

Saluant les progrès positifs et globaux des relations bilatérales ces dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays à jouer un rôle encore plus actif dans le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance politique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Il a également insisté sur la nécessité de tirer pleinement parti des mécanismes existants de coopération, notamment du Dialogue stratégique « 3+3 ».

Le Premier ministre a proposé que les ministères des Affaires étrangères des deux pays coordonnent étroitement la planification et l’organisation des échanges de haut niveau et à différents échelons. Il a encouragé les ministères de la Défense à intensifier les échanges d’amitié et la coopération concrète, notamment dans les domaines de l’industrie de défense et de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il a également appelé les ministères de la Sécurité publique à renforcer l’efficacité de leur coopération dans les domaines de la sécurité, de l’application de la loi et de la lutte contre la criminalité.

Par ailleurs, il a souligné l’importance pour ces trois ministères de travailler étroitement avec les autres ministères, secteurs et autorités locales des deux pays afin de favoriser une coopération substantielle dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la science et la technologie, la culture, le tourisme, la connectivité ferroviaire, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples. Il a également appelé à coopérer pour bien gérer la frontière terrestre, contrôler et traiter de manière appropriée les désaccords, et maintenir la paix et la stabilité en mer..

Les ministres chinois ont exprimé leur haute appréciation et leur accord avec les orientations et propositions formulées par le Premier ministre Pham Minh Chinh. Ils ont affirmé leur volonté de coopérer étroitement avec leurs homologues vietnamiens afin de renforcer les échanges stratégiques, de consolider la confiance politique, d’être à l’avant-garde dans la mise en œuvre sérieuse et efficace des perceptions communes de haut niveau, d’approfondir davantage la coopération sectorielle dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et de l’application de la loi, d’apporter des contributions dignes aux relations de Partenariat de coopération stratégique global, ainsi qu’à la construction de la Communauté d’avenir partagé Chine – Vietnam à portée stratégique. -VNA/VI