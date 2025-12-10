Le Premier ministre reçoit le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie

Le 9 décembre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, en visite de travail au Vietnam du 8 au 10 décembre 2025.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les relations entre les deux pays se développaient positivement et que cette visite contribuait à consolider l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie.



Affirmant que le Vietnam se souvenait toujours du soutien efficace apporté par le peuple soviétique, dont la Russie, durant les périodes difficiles dans le passé et dans le processus actuel de développement national, le Premier ministre a souligné que les deux pays avaient traversé ensemble les aléas de l’histoire et étaient toujours restés côte à côte. Selon lui, dans cette nouvelle phase, les deux parties doivent redoubler d’efforts pour préserver et développer ces relations cultivée par de nombreuses générations de dirigeants et de citoyens.



De son côté, Sergueï Choïgou a affirmé que la Russie souhaitait approfondir davantage les domaines de coopération déjà établis et continuer à les élargir vers de nouveaux secteurs adaptés aux conditions des deux pays, afin de servir le développement de chacun et de renforcer les relations bilatérales.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Pham Minh Chinh et Sergueï Choïgou ont passé en revue les résultats marquants de la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation, de l’énergie et du pétrole, ainsi que dans les échanges populaires, culturels, sportifs et touristiques. Ils ont affirmé que les deux parties disposaient encore d’un large potentiel à exploiter et se sont déclarés prêts à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie dans le contexte actuel.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la partie russe et lui a demandé de continuer à créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne en Russie de vivre et travailler de manière stable.-VNA