Le Premier ministre reçoit le président ougandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 24 novembre à Hanoï le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, en visite officielle au Vietnam.



Le Premier ministre a souligné que les deux parties devraient accorder la priorité à la promotion de leur coopération économique pour la rendre compatible avec leurs bonnes relations politiques. Il a insisté sur la nécessité d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux en facilitant l’import-export de produits d’excellence des deux parties, en multipliant les activités de promotion du commerce et de l’investissement…



Le Premier ministre s'est félicité des premiers résultats de la coopération en matière d'investissement entre le Vietnam et l'Ouganda, notamment dans le domaine de l’exploitation de minerais et de la construction avec un investissement total de près de 40 millions de dollars. Il a suggéré que les deux parties renforcent l'échange d'informations sur la capacité, l'environnement, les opportunités d'investissement, et continuent de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays augmentent leurs investissements.



Le Premier ministre a suggéré de faire de l'agriculture l'un des principaux domaines de coopération des deux pays, contribuant à assurer une sécurité alimentaire durable dans chaque pays. Il a en outre proposé de renforcer la coopération bilatérale dans l’éducation, la formation, l’information et la communication, la défense, la sécurité, le tourisme…, d’étudier les possibilités d’élargir la coopération vers d’autres domaines tels que le pétrole et le gaz, la santé, la culture…

Le président Yoweri Kaguta Museveni s’est dit impressionné des réalisations du développement socio-économique du Vietnam. Il a déclaré apprécier le rôle du Vietnam dans les forums multilatéraux, notamment les Nations Unies.



Le président ougandais a déclaré que son pays attachait toujours de l’importance à son amitié avec le Vietnam. Il a affirmé son soutien aux orientations suggérées par le Premier ministre Pham Minh Chinh pour promouvoir la coopération.



Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la création d'un cadre juridique pour les activités de commerce et d'investissement par les négociations et la signature d'accords bilatéraux de libre-échange, de non-double imposition, d’encouragement et de protection des investissements.



Ils ont par ailleurs affirmé leur soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol.-VNA/VI