Le Premier ministre reçoit le président du Tribunal international du droit de la mer

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du Tribunal international du droit de la mer, Tomas Heidar, le 6 mai. Photo: VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre a souligné la grande importance de la mer pour le Vietnam, notamment dans le cadre de son objectif de devenir une puissance maritime prospère, durable, sûre et sécurisée.

Il a mis en avant les valeurs de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), considérée comme la "constitution des océans", fournissant un cadre juridique pour toutes les activités maritimes, et servant de base à la préservation de l’ordre, de la paix, de la stabilité et du développement en mer, y compris en Mer Orientale. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam de respecter et de se conformer strictement au droit international, en particulier à la CNUDM, et de régler pacifiquement les différends, y compris ceux en mer.

Le Premier ministre a salué le rôle du TIDM dans l’aide aux États pour le règlement pacifique des différends liés à l’interprétation et à l’application de la CNUDM. Il a qualifié le TIDM d’arène équitable pour tous les États membres, grands ou petits, afin d’exprimer leurs points de vue juridiques et défendre leurs intérêts légitimes.

Il s’est félicité de la réussite du séminaire régional tenu à Hanoï les 5 et 6 mai, y voyant une nouvelle avancée dans les relations entre le Vietnam et le TIDM.

Le Premier ministre a proposé que le TIDM continue à soutenir le Vietnam dans la formation de ses ressources humaines juridiques, et a salué l’intégration de Vietnamiens dans les effectifs du TIDM. Il a également annoncé que le Vietnam avait désigné un candidat pour le poste de juge pour le mandat 2026–2035.

Tomas Heidar a apprécié le soutien du gouvernement vietnamien à l’organisation du séminaire régional. Il a estimé que le Vietnam, en tant que pays ayant une forte connexion avec la mer, tant sur le plan géographique qu’en termes d’engagements envers la CNUDM, était un lieu pertinent pour accueillir l’événement.

Il a salué le soutien actif du Vietnam aux travaux du TIDM ainsi que le niveau de compétence de ses juristes.

Le séminaire régional sur le rôle du Tribunal international du droit de la mer dans le règlement des différends liés au droit de la mer, coorganisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le TIDM, a réuni 7 représentants du Tribunal et plus de 70 experts juridiques venus de 15 pays d’Asie, ainsi que des responsables vietnamiens et des représentants de missions diplomatiques à Hanoï. Il s’est tenu les 5 et 6 mai.

Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) est un organe judiciaire indépendant qui a été créé par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982). Il est compétent pour tous les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention, et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord lui conférant compétence.-VNA/VI