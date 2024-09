Le Premier ministre reçoit le président du groupe danois A.P.Moller Holding

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Robert Maersk Uggla, président du groupe danois A.P.Moller Holding (APM Holding) et président de Maersk, membre d'APM Holding. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 23 septembre à Hanoï Robert Maersk Uggla, président du groupe danois A.P.Moller Holding (APM Holding) et président de Maersk, membre d'APM Holding.



Lors de la rencontre, le Premier ministre a hautement apprécié le potentiel d'A.P.Moller et Maersk en matière de capital, de technologie, de niveau de gestion, ainsi que leurs activités d'investissement au Vietnam, contribuant au développement de l'industrie maritime et de l'économie du pays.



Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers puissent promouvoir des projets logistiques, a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a salué le plan du groupe visant à accroître les investissements au Vietnam dans le développement d'un système portuaire vert et intelligent, de services logistiques, de transport maritime vert...



Il a proposé au groupe d’étudier la possibilité de participer à certains projets tels que le port de Lien Chieu (à Da Nang), le port international de Can Gio (à Hô Chi Minh-Ville) et des ports maritimes au Nord, au Centre et au Sud-Ouest.



Le Premier ministre a souhaité que le groupe investisse dans d'autres domaines tels que la transformation numérique, la transition verte et l'économie circulaire, partage des expériences en matière de gestion et d'exploitation portuaires, fournisse des suggestions politiques et un soutien à l'accès du Vietnam aux sources financières internationales afin de développer des infrastructures de transport telles que ports maritimes, aéroports, chemins de fer à grande vitesse...



Le président du groupe APM Holding s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement économique et d'amélioration du climat d’affaires, de création de conditions favorables aux investisseurs étrangers...



Robert Maersk a déclaré que son groupe voyait un grand potentiel et des opportunités au Vietnam et souhaitait contribuer davantage au développement du pays, en particulier avec les opportunités d'investissement pour la construction de grands ports maritimes modernes à conteneurs en eau profonde ainsi que des projets logistiques stratégiques au Vietnam.-VNA/VI