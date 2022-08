Le Premier ministre reçoit le président de la COP26

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 août à Hanoï Alok Kumar Sharma, ministre britannique, président de la COP26, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Alok Kumar Sharma, ministre britannique, président de la COP26. Photo: VNA



Affirmant que le Vietnam était l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Premier ministre a souligné que dès la COP26, le pays avait activement mis en œuvre des tâches et des solutions pour remplir ses engagements lors de la Conférence.

Le chef du gouvernement a rappelé, entre autres, la fondation rapide du Comité national de direction de la mise en œuvre des engagements du Vietnam à la COP26, l’élaboration de la Stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050, du Plan d'action national sur la croissance verte pour la période 2021-2030…

Soulignant que le Vietnam était un pays en développement et rencontrait de nombreuses difficultés, Pham Minh Chinh a déclaré que son pays avait besoin d’aides des pays développés et des partenaires en matière financière, de formation de ressources humaines, de technologies, de sciences de gestion… Il a proposé au ministre Alok Kumar Sharma d’oeuvrer pour encourager le Royaume-Uni, les autres pays développés, l’ONU et les organisations internationales à soutenir le Vietnam dans la résilience au changement climatique et la mise en oeuvre de ses engagements à la COP26.

De son côté, Alok Kumar Sharma a déclaré apprécier les engagements du Vietnam à la COP26, ainsi que la mise en œuvre de ces engagements ces derniers temps. Il a promis d’oeuvrer pour mobiliser les pays, l’ONU et les organisations internationales pour soutenir le Vietnam.