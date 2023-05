Le Premier ministre reçoit le ministre palestinien de l'Intérieur

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 8 mai à Hanoï le ministre palestinien de l'Intérieur Ziad Hab Al-Reeh, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le Premier ministre a déclaré que dans sa politique extérieure, le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec la Palestine. Affirmant que le Vietnam surveillait toujours la situation palestinienne, il a souligné que la position constante du Vietnam était de soutenir l'établissement du dialogue et le règlement pacifique des conflits.

Le chef du gouvernement a émis son espoir que dans les temps à venir, le Vietnam et la Palestine renforceraient leur coordination et se soutiendraient dans les cadres de coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral. Il a insisté sur la nécessité d’organiser avec succès des activités marquant le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux...

Pham Minh Chinh a en outre proposé que le ministère palestinien de l'Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique renforcent leur coopération et leurs échanges d'informations.

De son côté, le ministre palestinien de l'Intérieur a émis le souhait de promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines, y compris l’économie et la sécurité. Il a appelé la communauté internationale, dont le Vietnam, à soutenir la Palestine pour régler les différends et les désaccords par des moyens pacifiques.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de se soutenir dans les forums internationaux dont elles sont membres. Elles ont affirmé leur soutien à la position et aux points de vue de l’ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale, dont la garantie de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol dans la région, et le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA/VI