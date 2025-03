Le Premier ministre reçoit le chef de la République russe du Tatarstan

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le chef de la République du Tatarstan de la Fédération de Russie, R.N. Minnikhanov, le 21 mars à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré à son hôte que le Vietnam appréciait son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique global avec la Fédération de Russie. Il a salué le développement dynamique des relations bilatérales dans divers secteurs, notamment leurs fréquents échanges de haut niveau et leurs réalisations significatives en matière de coopération économique, commerciale, d'investissement, culturelle, touristique et éducative.

Saluant les résultats de la séance de travail de la délégation du Tatarstan avec les autorités de Hanoï et les récents programmes de rencontre avec le milieu d’affaires entre les deux parties, le chef du gouvernement s'est dit confiant que cette visite contribuerait à renforcer la collaboration entre les localités du Tatarstan et du Vietnam, approfondissant ainsi le partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

De son côté, R.N. Minnikhanov a évoqué le potentiel et les atouts du Tatarstan, partageant un vif intérêt pour la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information, de l'industrie automobile, de la chimie, de l'aviation civile, de la chimie alimentaire, du textile-habillement, de la fabrication de meubles et de l'éducation et de la formation, entre autres. Il a également proposé l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Kazan et Hanoï afin de renforcer la coopération entre les deux parties.

Acceptant les suggestions de son invité concernant une collaboration dans des domaines correspondant aux atouts et aux intérêts du Vietnam et du Tatarstan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le Tatarstan à renforcer la coopération interlocale et les échanges interpersonnels entre les deux nations.

À cette occasion, Minnikhanov a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite au Tatarstan à un moment opportun.-VNA/VI