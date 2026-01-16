Le Premier ministre reçoit l’ambassadrice du Cambodge à l’issue de son mandat

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’ambassadrice du Cambodge Chea Kimtha. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 15 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Chea Kimtha, ambassadrice du Cambodge, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans un contexte régional et mondial marqué par de nombreuses évolutions complexes, la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge constituaient un socle essentiel permettant aux deux peuples de préserver la paix, la stabilité et un développement durable.

En matière de coopération économique, le chef du gouvernement a proposé d’accélérer la connectivité des infrastructures entre les deux pays, de développer les infrastructures du commerce frontalier et de s’efforcer de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars, conformément à l’objectif fixé.

Appréciant les contributions de l’ambassadrice Chea Kimtha au renforcement de la coopération entre les ministères, secteurs et localités ainsi qu’aux échanges entre les peuples des deux pays, le Premier ministre a exprimé sa conviction que, quelle que soit sa future fonction, elle continuerait à œuvrer activement au développement des relations bilatérales.

De son côté, l’ambassadrice Chea Kimtha a exprimé sa confiance dans le plein succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et dans la capacité du pays à atteindre avec succès ses deux objectifs centenaires : devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, à l’horizon 2045, accéder au statut de pays développé à revenu élevé.

À cette occasion, elle a exprimé sa gratitude au Parti et à l’État vietnamiens, en particulier aux soldats volontaires vietnamiens, qui ont coordonné leurs efforts avec l’armée et le peuple cambodgiens pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’ambassadrice Chea Kimtha se sont félicités de constater que les relations Vietnam–Cambodge continuaient de se développer de manière très positive dans tous les domaines.

À cette occasion, le Premier ministre a proposé aux deux parties de poursuivre leur coordination dans le travail de délimitation, de bornage et de gestion de la frontière terrestre. Il a également proposé à la partie cambodgienne de continuer à accorder une attention particulière et à créer des conditions favorables en matière de statut juridique, y compris l’octroi de la nationalité, afin de permettre aux personnes d’origine vietnamienne de stabiliser leur vie, de contribuer activement au développement du Cambodge et au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.-VNA/VI