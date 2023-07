Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a reçu le 6 juillet à Hanoï l'ambassadeur de France, Nicolas Warnery, avant la fin de son mandat au Vietnam.



Le Premier ministre a hautement apprécié les contributions actives de l'ambassadeur, ainsi que celles de l'ambassade de France, à la consolidation et au renforcement du partenariat stratégique Vietnam - France. Il a remercié la France d'avoir apporté au Vietnam un soutien précieux dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, notamment en accordant au Vietnam 5,5 millions de doses de vaccins contre le COVID-19.



Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considérait toujours la France comme l'un de ses partenaires prioritaires sur la base de la sincérité et de la confiance.



Afin de renforcer les liens entre les deux pays dans les temps à venir, Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les contacts, les échanges et les visites des hauts dirigeants des deux pays, d’appliquer au mieux l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). Il a proposé à la France de ratifier rapidement l’accord de protection des investissements Vietnam-UE.



Le Premier ministre a émis le souhait que les deux parties renforcent la coopération dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, la haute technologie et l'économie numérique, et continuent de promouvoir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation des ressources humaines.



Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que la France fasse des efforts pour encourager la Commission européenne (CE) à retirer le «carton jaune» imposé aux produits de la mer vietnamiens, et continue d’accorder au Vietnam des aides publiques au développement...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a par ailleurs déclaré espérer que le gouvernement français continuerait à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

Photo: VNA

De son côté, l'ambassadeur Nicolas Warnery a affirmé que les hauts dirigeants français souhaitaient continuer à promouvoir et à approfondir les relations avec le Vietnam. Appréciant les efforts et les solutions globales du Vietnam dans la réponse au changement climatique, il a déclaré que la France soutiendrait activement le Vietnam dans ce domaine.



S'agissant des affaires internationales et régionales d'intérêt commun, l'ambassadeur Nicolas Warnery a affirmé que la France soutenait les positions de l'ASEAN et du Vietnam sur l'assurance de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de survol et de navigation en Mer Orientale, le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA/VI