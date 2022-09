Le Premier ministre reçoit l'envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 septembre à Hanoï l'envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, en visite de travail au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de développer le partenariat intégral Vietnam-États-Unis afin de le rendre de plus en plus substantiel et stable, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chaque pays, ainsi que de travailler ensemble vers un nouveau niveau de relation lorsque les conditions sont favorables.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Vietnam espère que les États-Unis continueront de démontrer leur ferme engagement à soutenir le rôle central de l'ASEAN, le partenariat stratégique ASEAN-États-Unis et le partenariat Mékong-États-Unis.

Le chef du gouvernement a en outre souligné que le Vietnam faisait un effort très complet et drastique pour promouvoir la croissance verte et répondre au changement climatique afin de mettre en œuvre ses engagements lors de la COP26. Il a exprimé son souhait que les Etats-Unis continuent à soutenir le Vietnam dans le processus de négociation pour établir un partenariat pour une transition énergétique équitable, et assistent le Vietnam dans la technologie et la finance, en plus du développement des ressources humaines, du perfectionnement des institutions et du partage d’expériences.

Concernant la technologie et la finance, le Premier ministre a demandé aux partenaires au développement d’aider le Vietnam à construire et à développer une industrie de fabrication d'équipements d'énergie renouvelable, d’accorder au Vietnam des prêts à des taux d'intérêt raisonnables pour développer l'industrie des énergies renouvelables…

Pham Minh Chinh a par ailleurs déclaré espérer que John Kerry, en tant qu'ami de longue date du Vietnam, continuerait à soutenir l’aide au renforcement de la résilience des communautés vulnérables du delta du Mékong.

De son côté, John Kerry a réaffirmé que les États-Unis attachaient constamment de l'importance à son partenariat intégral avec le Vietnam, soutenant un rôle actif et substantiel du Vietnam dans la région et dans la réponse aux problèmes internationaux, y compris le changement climatique.

Il a déclaré que les États-Unis continueraient de renforcer la coopération et le soutien aux pays en développement, dont le Vietnam, pour répondre au changement climatique, en particulier dans le développement des énergies propres, des infrastructures durables, la gestion intelligente des ressources en eau et des ressources naturelles.