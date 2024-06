Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur d'Allemagne Guido Hildner

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à l'Allemagne d'intensifier la coopération avec le Vietnam dans les domaines du travail et de l'emploi, de l'éducation, de la formation et de la transition énergétique, en recevant mercredi à Hanoï l'ambassadeur d'Allemagne, Guido Hildner, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Félicitant l'ambassadeur Guido Hildner pour son mandat réussi au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam appréciait toujours le rôle et la position de premier rang de l'Allemagne en Europe et dans le monde et attachait de l'importance à l'approfondissement du partenariat stratégique avec ce pays dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est déclaré heureux qu'après près de 50 ans d'établissement de relations diplomatiques et plus de 10 ans d'établissement du partenariat stratégique, les relations entre les deux pays ne cessaient de se bien développer dans tous les domaines, notamment grâce aux contributions de l'ambassadeur Guido Hildner pendant son mandat au Vietnam.

Il a hautement apprécié le soutien de l'Allemagne au cours des trois dernières décennies, contribuant activement au développement socio-économique du pays, en particulier dans la reconnaissance par l'Allemagne du Vietnam comme "un partenaire mondial" dans la stratégie de coopération au développement jusqu'en 2030 avec trois secteurs prioritaires : énergie, environnement et formation professionnelle.

Il a remercié l'Allemagne d'avoir soutenu activement la participation du Vietnam au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le Groupe des sept (G7) et les partenaires internationaux.

Déclarant que la transformation verte est une tendance mondiale et que le Vietnam ne reste pas à l'écart mais est déterminé à la mettre en œuvre, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au gouvernement allemand de soutenir et de continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam pendant le processus de mise en œuvre du JETP.

Il a notamment suggéré à l'Allemagne d'accorder des capitaux préférentiels, de transférer des technologies et d'aider la formation des ressources humaines dans ce domaine.

Le Premier ministre a proposé que l'Allemagne accorde davantage de bourses aux étudiants vietnamiens, augmente les échanges d'étudiants entre les universités des deux pays, renforce la coopération en matière de formation professionnelle, aide le Vietnam à développer ses ressources humaines de haute qualité et crée les conditions permettant aux Vietnamiens de travailler dans ce pays européen.

Pham Minh Chinh a également appelé les deux parties à continuer de se coordonner pour exploiter efficacement l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Il a aussi demandé à l'Allemagne d'intervenir auprès de la Commission européenne pour faire lever le "carton jaune" contre les produits aquatiques vietnamiens.

L'ambassadeur a indiqué que l'Allemagne souhaitait participer plus activement au processus de transition énergétique du Vietnam, en soutenant activement le Vietnam dans la mise en œuvre des accords dans le cadre du JETP.

Pour sa part, l'ambassadeur Guido Hildner a affirmé que l'Allemagne était très intéressée et prête à accueillir des travailleurs qualifiés du Vietnam pour travailler en Allemagne, souhaitait accueillir de plus en plus d'étudiants vietnamiens dans ce pays.

S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu des principes fondamentaux et du respect du droit international pour maintenir et promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA/VI