Le Premier ministre reçoit des responsables et des entrepreneurs californiens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi 1er août à Hanoi une délégation de responsables et d’entreprises de l’État américain de Californie dirigée par la maire de la ville d’Oakland Sheng Thao.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la maire de la ville d’Oakland Sheng Thao, à Hanoi, le 1er août. Photo: VNA

Il a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un des principaux partenaires et souhaite continuer à promouvoir les relations bilatérales de manière substantielle et efficace dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région Asie-Pacifique.

Le chef du gouvernement a salué les bonnes relations entre le Vietnam et la Californie, y compris la ville d’Oakland, en particulier la coopération économique, commerciale et portuaire.

La Californie est l’un des principaux partenaires locaux du Vietnam puisque près de 100 entreprises californiennes ont investi dans la nation d’Asie du Sud-Est, qui à son tour a réalisé plus de 70 projets d’investissement en Californie, a-t-il poursuivi.

Les deux parties disposent d’un énorme potentiel de partenariat dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de la transition énergétique, de la haute technologie, de l’innovation, de l’éducation, de la formation et de l’entrepreneuriat, a-t-il noté, appelant au maintien et à la promotion de la coopération.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la maire d’Oakland et à d’autres responsables californiens de continuer à aider à développer les relations avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des échanges entre les peuples, et d’agir comme un pont reliant les États-Unis et le Vietnam ainsi que leurs entreprises, contribuant ainsi aux connexions des deux pays.

Il a exprimé son espoir qu’Oakland continuera à faciliter les échanges de délégations et le partage d’informations afin de renforcer la compréhension mutuelle entre ses communautés et les localités vietnamiennes. Il a également appelé les autorités de la ville américaine à aider les Vietnamiens à s’intégrer dans la société locale.

Lors de la réunion, la maire Sheng Thao a fait l’éloge des récents progrès dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Elle a déclaré qu’Oakland renforcera davantage l’amitié et la coopération axée sur les résultats avec le Vietnam dans les domaines où la ville et la Californie sont performantes, en particulier les transports, la logistique, la haute technologie, l’économie numérique et l’innovation, contribuant ainsi aux relations entre la Californie et le Vietnam.