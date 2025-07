Le Premier ministre préside une réunion sur le développement ferroviaire national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mercredi matin 9 juillet la troisième réunion du Comité de pilotage des ouvrages majeurs et des projets ferroviaires d’importance nationale, afin de dresser le bilan du premier semestre 2025 et d’examiner l’état d’avancement des tâches assignées lors de la réunion précédente.

Cette 3e réunion s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement à Hanoï et en visioconférence avec 19 villes et provinces du pays.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité, a salué la dynamique économique du pays au premier semestre, marquée par une stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée et une croissance de 7,52 %, un record pour cette période depuis 2011.

Il a toutefois averti que l’objectif d’une croissance annuelle de 8 % ou plus constituait un défi de taille. Il a ainsi exhorté le gouvernement et les autorités à tous les niveaux à faire preuve d’une plus grande détermination et d’une action plus résolue pour atteindre les objectifs fixés, tout en préservant les grands équilibres économiques.

Le Premier ministre s'exprime à la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre a souligné la nécessité de construire certaines sections de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud, en assurant une connexion harmonieuse avec des zones économiques, des zones industrielles, des aéroports et des ports maritimes. Il a également insisté sur l’accélération des projets de lignes de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit de missions prioritaires visant à bâtir un réseau ferroviaire moderne et intégré, contribuant au développement socio-économique durable, avec pour objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Pham Minh Chinh a souligné le rôle essentiel du transport ferroviaire dans le corridor économique Nord-Sud, les principaux axes Est-Ouest et le transport de passagers dans les grandes métropoles. Il a également rappelé que l’Assemblée nationale avait récemment adopté la loi modifiée sur les chemins de fer, introduisant des mécanismes incitatifs afin de mobiliser au maximum les ressources nécessaires au développement du secteur.

Lors de la deuxième réunion du Comité de pilotage, le Premier ministre avait confié aux ministères et aux localités 48 tâches spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des projets. Soulignant l’importance cruciale de l’indemnisation, de l’aide à la réinstallation et de la libération des terrains, il a demandé aux provinces et villes concernées de faire rapport sur l’état d’avancement de ces travaux.

Depuis la dernière réunion, des efforts ont été déployés pour lever les obstacles et accélérer les procédures d’investissement. À ce jour, sur les 48 tâches assignées, 23 ont été accomplies dans les délais ; 17 autres, relevant de la gestion courante, sont en cours de mise en œuvre active. Cependant, 7 accusent un retard, tandis qu’une dernière n’est pas encore arrivée à échéance. – VNA/VI