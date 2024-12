Le Premier ministre préside une réunion sur l'industrie des semi-conducteurs

La première réunion du Comité directeur national sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs a eu lieu dans la matinée du 14 décembre, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le développement de mécanismes et de politiques préférentiels pour développer l'industrie des semi-conducteurs, assurant que dans les temps à venir, le Vietnam continuerait à faire des percées dans ce travail, y compris la création d'un Fonds de soutien à l'investissement...

Le Premier ministre a demandé aux organes compétents d'élaborer de manière proactive des plans pour mettre en œuvre le « Programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs pour 2030, orientations pour 2050 » et la « Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030 ».

Selon lui, dans le processus de mise en œuvre, il est important de reproduire des modèles efficaces, d’avancer des mesures aux faiblesses, de promouvoir le partenariat public-privé, la coopération nationale et internationale.

Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de développer les infrastructures, notamment les infrastructures numériques, de transport et de logistique, de continuer à promouvoir la réforme des procédures administratives, de lancer des politiques pour attirer des ressources humaines de haute qualité dans l'industrie des semi-conducteurs, de chercher à participer aux chaînes de valeur mondiales des grandes entreprises technologiques...

Le Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de finaliser et de soumettre au gouvernement un décret sur le Fonds de soutien à l'investissement, afin d'encourager et d'attirer les investisseurs du monde entier et de soutenir les entreprises nationales. Il a également chargé le ministère des Affaires étrangères d'élaborer un « Projet visant à promouvoir la coopération internationale afin de mobiliser des ressources pour le développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs et de l'électronique »...

Soulignant que le développement de l'industrie des semi-conducteurs étaitt un besoin, une exigence inévitable, une avancée stratégique et une tâche clé dans les temps à venir, le Premier ministre a déclaré que cela nécessitait la participation de l'ensemble du système politique, le soutien et la participation des citoyens, des entreprises, des investisseurs et le soutien des amis internationaux.-VNA/VI