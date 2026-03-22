Le Premier ministre préside un dialogue avec les entreprises japonaises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside un dialogue avec des entreprises japonaises. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 21 mars, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé un dialogue avec des entreprises japonaises, en présence de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, ainsi que de représentants d’associations et de grandes entreprises japonaises.



Les échanges ont porté sur les efforts de réforme du gouvernement vietnamien, considérés comme un moteur important du développement économique, ainsi que sur les recommandations de la communauté d’affaires japonaise.



L’ambassadeur Ito Naoki et les entreprises japonaises ont salué les résultats des deux dialogues organisés en 2025, qui ont permis de lever rapidement de nombreux obstacles. Ils ont également exprimé leur confiance dans les efforts de réforme en cours et leur volonté d’approfondir la coopération, contribuant ainsi à l’émergence d’un nouveau modèle de croissance au Vietnam.



Wakabayashi Koichi, président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam, a mis en avant l’intérêt croissant des investisseurs japonais pour le pays, soutenu par la dynamique économique et l’amélioration de l’efficacité administrative. Malgré les incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à la volatilité des prix de l’énergie, il a estimé que la stabilité du climat d’affaires et les efforts de réforme constituent un avantage notable pour le Vietnam. Les entreprises japonaises accordent une plus grande attention à la coopération dans des secteurs à valeur ajoutée.

Des représentants d’associations et de grandes entreprises japonaises lors du dialogue. Photo : VNA



Selon une enquête de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) auprès des entreprises manufacturières japonaises opérant à l’étranger, le Vietnam se classe au 3e rang mondial - derrière l’Inde et les États-Unis - et maintient sa position par rapport à 2024 parmi les destinations les plus prometteuses pour l’expansion des activités au cours des trois prochaines années.



Présentant les résultats d’une enquête sur la situation des entreprises japonaises au Vietnam, Ozasa Haruhiko, représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), a indiqué que la proportion d’entreprises prévoyant des bénéfices en 2025 atteint 67,5 %, soit le niveau le plus élevé depuis 2009.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce dialogue témoigne de l’importance particulière que le gouvernement vietnamien accorde à la coopération Vietnam-Japon, ainsi qu’au succès des entreprises japonaises au Vietnam, contribuant à la prospérité des deux pays.



Selon lui, le Vietnam souhaite que les entreprises japonaises soutiennent l’accès du pays aux flux d’investissements en relocalisation, aux financements verts et durables, aux capitaux pour les sciences, les technologies et l’innovation, ainsi qu’aux aides publiques au développement destinées aux infrastructures stratégiques. En outre, le Vietnam privilégie l’attraction de projets d’investissement axés sur la qualité, l’efficacité, les technologies et la protection de l’environnement.



Le Premier ministre a également appelé les deux parties à renforcer leur coopération afin de consolider les chaînes d’approvisionnement, de développer les industries de soutien et de former une main-d’œuvre hautement qualifiée, garantissant ainsi une production stable, dans l’intérêt commun et dans un esprit de diversification, de transparence et de durabilité.



Il a invité le gouvernement et les entreprises japonais à accélérer la mise en œuvre des projets de coopération clés, notamment dans les hautes technologies, et à résoudre de manière définitive les difficultés persistantes, y compris la restructuration de la raffinerie de Nghi Son et la diversification des sources d’approvisionnement en pétrole.



De plus, il a proposé que les investisseurs japonais continuent de soutenir et de faciliter l’intégration plus profonde et plus effective des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Le Premier ministre a affirmé l’engagement à garantir que le secteur à investissements étrangers constitue une composante importante de l’économie vietnamienne, à garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à assurer la stabilité politique et l’ordre social et maintenir un cadre institutionnel, des mécanismes et des politiques favorables à l’attraction des investissements.



Enfin, il a appelé les entreprises japonaises à continuer de contribuer au développement prospère des deux pays, ainsi qu’au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam–Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. -VNA/VI