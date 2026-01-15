Le Premier ministre préside la sixième réunion du Comité de pilotage pour la COP26

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la sixième réunion du Comité national de pilotage de la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la COP26. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 14 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la sixième réunion du Comité national de pilotage de la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la COP26.



Dans son discours d’ouverture de la réunion, Pham Minh Chinh, également chef du Comité, a souligné que le changement climatique était devenu un défi mondial sans frontières, évoluant de manière rapide, complexe et de plus en plus sévère. Le Vietnam figure parmi les pays les plus durement touchés par ce phénomène et doit mettre en œuvre des solutions efficaces d’adaptation.



En 2025, le Vietnam a subi les conséquences de 21 tempêtes et dépressions tropicales, causant la mort de 420 personnes, faisant 730 blessés et entraînant des pertes économiques estimées à environ 100.000 milliards de dongs, a-t-il rappelé.



Selon le chef du gouvernement, les pertes récentes constituent un avertissement pressant, soulignant la nécessité pour le Vietnam de renforcer la mise en œuvre de ses engagements pris à la COP26 afin de répondre aux exigences d’un développement rapide et durable. La transition verte, la transition énergétique et la réduction des émissions, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des transports, sont devenues une tendance irréversible et un choix stratégique pour de nombreux pays, dont le Vietnam.



Pham Minh Chinh a affirmé que, malgré certaines évolutions de politiques climatiques dans le monde, la lutte contre le changement climatique demeurait une tendance globale. Le Vietnam considère la transition verte à l’ère numérique comme une priorité majeure et un choix stratégique.



Afin d’optimiser les ressources et de renforcer les capacités de coordination, le Premier ministre a demandé aux participants d’évaluer de manière globale l’état de la mise en œuvre des engagements de la COP26, d’identifier les difficultés à lever et de proposer des priorités pour la période à venir.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, depuis la cinquième réunion du Comité national de pilotage, les ministères, secteurs et le Comité national de pilotage ont activement mis en œuvre les tâches assignées, enregistrant des résultats importants, dont l’amélioration des textes juridiques, la mobilisation de davantage de ressources au service de la transition verte... – VNA/VI