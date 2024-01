Le Premier ministre préside la réunion thématique de janvier sur l’élaboration de la loi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 29 janvier à Hanoï la réunion périodique thématique du gouvernement sur l'élaboration de la loi. Réunion thématique de janvier sur l’élaboration de la loi. Photo: VNA

La réunion a discuté de trois projets de loi que sont la Loi d'amendement et de complément de certains articles de la Loi sur les gardes, la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (amendée) et la Loi sur le notariat (amendée) et a proposé l’élaboration des projets de loi sur l'impôt sur les sociétés (amendée) et de loi sur l'exécution des jugements civils (amendée).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les efforts des membres du gouvernement dans la mise en œuvre des tâches en matière d’édification de la loi.