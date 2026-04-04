Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du gouvernement pour le mois de mars

L’objectif d’une croissance à deux chiffres reste inchangé, a affirmé le 4 avril le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la réunion ordinaire du gouvernement pour mars et de la conférence en ligne entre le gouvernement et les collectivités locales, consacrées à l’examen des résultats du premier trimestre et à la définition des priorités pour le deuxième trimestre et la période à venir.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que les premiers mois de 2026 ont été marqués par des évolutions nouvelles, complexes et imprévisibles à l’échelle mondiale, notamment les changements de la politique tarifaire des États-Unis et les réactions diverses des pays, la poursuite du conflit en Ukraine, l’escalade des tensions au Moyen-Orient perturbant les chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix de l’énergie et des coûts de transport, ainsi que la forte volatilité des marchés mondiaux des matières premières, financiers, monétaires et des métaux précieux, engendrant des risques et des incertitudes accrus.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime. Photo: VNA

Sur le plan intérieur, le 14e Congrès national du Parti, les élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que le 2e Plénum du Comité central du Parti se sont déroulés avec succès, témoignant de la confiance, de la volonté, de la détermination et d'une nouvelle vision du développement pour cette nouvelle ère.

Grâce à l’action concertée de l’ensemble du système politique, de la population et des entreprises, sous la direction du Parti, dont le secrétaire général To Lam, la situation socio-économique du premier trimestre a enregistré des résultats globalement positifs. La stabilité macroéconomique est maintenue, l’inflation maîtrisée, la croissance soutenue et les grands équilibres assurés. La protection sociale, la défense, la sécurité et les relations extérieures ont été renforcées, contribuant à rehausser le prestige du pays.

Le Premier ministre a toutefois relevé plusieurs limites : pressions accrues sur la gestion macroéconomique, difficultés liées à la sécurité énergétique, croissance en deçà des objectifs, lourdeurs administratives, décentralisation encore incomplète, services publics numériques perfectibles et défis persistants en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Des responsables assistent à la réunion le 4 avril. Photo : VNA

Face à ce constat, le Premier ministre a demandé aux participants d’analyser la situation, d’évaluer la conduite du développement socio-économique en mars et au premier trimestre, d’apprécier la réactivité, la flexibilité et l’efficacité des réponses face aux nouvelles évolutions mondiales, ainsi que d’examiner les résultats obtenus, les insuffisances et les enseignements à en tirer.

Il leur a également demandé de proposer des tâches et des mesures clés pour la période à venir, notamment sur la manière de parvenir à une forte croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation et en assurant les principaux équilibres économiques.

Soulignant que l'objectif de croissance à deux chiffres demeure inchangé, le Premier ministre a invité les participants à élaborer des mesures pour revitaliser les moteurs de croissance traditionnels, en promouvoir de nouveaux, assurer une gouvernance monétaire et budgétaire rigoureuse, accroître les investissements publics et diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement à l'exportation.

Il a également indiqué qu'ils devraient identifier les priorités dans les domaines de la culture, de la société, de l'environnement, de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères. -VNA/VI