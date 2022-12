Le Premier ministre préside la réunion de décembre du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 26 décembre la réunion de décembre du gouvernement sur l'élaboration des lois.

Photo: VNA

Lors de la réunion, le gouvernement a examiné le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la Police populaire et proposé l'élaboration de la loi modifiant et complétant de la Loi des organisations de crédit; la Loi sur l'identification de la citoyenneté (amendée); la Loi sur l'industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle; la Loi sur l'industrie du numérique; la Loi sur la planification urbaine et rurale.

S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que l'édification des lois et le perfectionnement des institutions étaient l'une des trois percées stratégiques et constituaient une priorité essentielle du gouvernement.

Le Premier ministre a suggéré que les membres du gouvernement continuent à donner des avis, se concentrent sur la discussion des questions importantes.