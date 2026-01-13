Le Premier ministre préside la première réunion du Comité national de pilotage des données

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la première réunion du Comité national de pilotage des données. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage des données, a présidé sa première réunion le 12 janvier.

Lors de cette réunion hybride, en présence des 34 provinces et villes du pays, la décision du Premier ministre de créer ce Comité national de pilotage des données a été annoncée.

Ce comité est un organe de coordination intersectoriel chargé de mener des recherches, des consultations et de formuler des recommandations politiques. Il a également pour mission d'assister le gouvernement et le Premier ministre dans la direction et la coordination de la mise en œuvre des stratégies, mécanismes et politiques nationaux relatifs aux données.

Il supervise également le développement de bases de données nationales et sectorielles, ainsi que l'intégration, la synchronisation, le stockage, le partage, l'analyse, l'exploitation et la coordination des données par le biais de la base de données nationale intégrée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime. Photo: VNA

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, compte tenu de son rôle d'organe de coordination intersectoriel chargé de traduire les politiques relatives aux données en actions concrètes et de favoriser un développement substantiel et durable de l'économie des données, de l'économie numérique et de la société numérique, le comité de pilotage a tenu sa première réunion afin d'harmoniser les prises de conscience, les visions et les priorités, et de promouvoir le développement de bases de données vietnamiennes exactes, complètes, fiables, dynamiques, unifiées et partagées.

Rappelant que l'intelligence ne peut être atteinte sans données et connectivité, il a insisté sur le fait que tous les ministères, secteurs, collectivités territoriales, agences et unités doivent constituer et gérer efficacement leurs bases de données.

Il a réaffirmé l'objectif du gouvernement d'atteindre une croissance de 10 % ou plus dans les temps à venir afin de créer une dynamique forte pour la transition du pays vers une nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de bonheur.

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam ne peut se reposer uniquement sur les moteurs de croissance traditionnels, qui arrivent à leur terme, mais doit rapidement adopter de nouveaux leviers tels que l'économie numérique, verte et circulaire, notamment dans des domaines comme les données, l'intelligence artificielle (IA) et l'économie des données, a insisté le Premier ministre.

Il a fait référence à la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, qui reconnaît les données comme un facteur de production essentiel et encourage le développement rapide du big data, de l'industrie des données et de l'économie des données.

Le chef du gouvernement a salué les progrès récents en matière de transformation numérique et de développement des données, mais a souligné les défis persistants tels que des cadres juridiques incomplets, des données dispersées et de mauvaise qualité, une connectivité et un partage insuffisants, une infrastructure de centres de données sous-développée, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et des problèmes de cybersécurité.

Il a exhorté les participants à élaborer des solutions pour garantir l'exactitude et la suffisance des données à la source, encourager un partage substantiel et efficace des données, trouver un équilibre entre l'ouverture et la protection des données personnelles et la sécurité nationale, créer un marché des données doté de mécanismes d'évaluation appropriés et favoriser un écosystème d'IA autonome enrichi par l'identité et les connaissances vietnamiennes. -VNA/VI