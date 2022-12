Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le World Horti Centre aux Pays-Bas

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au World Horti Centre, aux Pays-Bas. Photo: VNA



Dans le cadre de sa visite officielle aux Pays-Bas, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 12 décembre (heure locale) le World Horti Centre dans la province de Hollande-Méridionale.

Le World Horti Centre a pour mission la promotion de la recherche et de l’innovation dans le domaine horticole, et améliorer les performances de production. Chaque année, ce centre accueille environ 30.000 visiteurs et experts internationaux qui partagent leurs expériences, participent à des salons ou se renseignent sur les technologies horticoles de pointe.

Le World Horti Centre peut fournir des variétés et des technologies au Vietnam pour que son agriculture puisse améliorer sa productivité et sa qualité, selon son directeur, Puck van Holsteijn. Il a exprimé le souhait de voir la coopération entre son centre et des unités vietnamiennes devenir plus efficace à la fois dans la planification et le développement de l’agriculture intelligente.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la partie néerlandaise de poursuivre ses assistances techniques et de mobiliser plus de ressources d’investisseurs, bailleurs de fonds et partenaires de développement en faveur du Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que la coopération bilatérale, notamment dans l’agriculture, serait portée à une nouvelle hauteur après sa visite.