Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le Parc technologique Brainport aux Pays-Bas

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Parc technologique "Brainport Industries Campus". Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 11 décembre le Parc technologique "Brainport Industries Campus" dans la ville d'Eindhoven, dans la province du Brabant-Septentrional, qui est considéré comme Silicon Valley de l’Europe, dans le cadre de sa visite officielle aux Pays-Bas.

S'exprimant lors de la rencontre avec le dirigeant vietnamien, le gouverneur adjoint du Brabant-Septentrional, Martijn van Gruijthuijsen, a déclaré que le mois dernier, le ministre néerlandais chargé du commerce extérieur et de la coopération au développement, Schreinemacher, avait assisté au forum et à l'exposition sur l'économie verte à Ho Chi Minh-Ville. Les Pays-Bas ont accepté de coopérer avec le Vietnam vers une économie verte, en particulier l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement, l'agriculture durable, la logistique et les énergies renouvelables. Ces contenus se trouvent tous dans le Brabant-Septentrional et "Brainport Industries Campus".

Au cours des 50 dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas se sont fortement développées dans presque tous les domaines. Il existe des modèles de coopération très efficaces tels que la coopération dans la lutte contre le changement climatique ; la coopération entre la province de Binh Duong et la ville d'Eindhoven, entre les sociétés Becamex et Brainport dans la construction et le développement d'un modèle de ville intelligente ; entre le Brabant-Septentrional et la province d'An Giang,…

Concernant la coopération future, le Premier ministre vietnamien a déclaré que les Pays-Bas disposaient actuellement de trois bons modèles que le Vietnam doit enseigner comme le modèle d'Aéroport (aviation) ; la modèle Seaport (port maritime, navigation) et modèle Brainport (haute technologie, innovation). Les Pays-Bas sont passés d'un pays agricole à un pays industrialisé basé sur l'innovation et les services intelligents.



Pham Minh Chinh a demandé aux Pays-Bas d'aider le Vietnam à construire un centre d'innovation et de startup à Hanoï comme le modèle "Brainport Industries Campus". En conséquence, les Pays-Bas vont soutenir le Vietnam dans l’élaboration de plans opérationnels, de mécanismes et de politiques adaptés aux ressources et aux conditions du Vietnam ; formuler des contenus spécifiques de coopération entre l'Etat, les chercheurs et les entrepreneurs ; donner des conseils sur la mobilisation des ressources pour développer le Centre ; aider le Vietnam à former et à attirer des ressources humaines de haute qualité pour le fonctionnement efficace du Centre.



Toujours à "Brainport Industries Campus", le Premier ministre Pham Minh Chinh a discuté avec des chefs d'entreprise néerlandais de l'innovation et de la production de haute technologie. Il a visité des zones de recherche, de haute technologie, de créativité, de production, d’automatisation...au "Brainport Industries Campus".