Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la Bourse de Luxembourg

Le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite officielle au Luxembourg a visité le 9 décembre la Bourse de Luxembourg (LuxSE), la première au monde à disposer d'une plateforme dédiée aux titres verts et cotant actuellement la moitié des obligations vertes du monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et Le président de LuxSE, Alain Kinsch. Photo : VNA

C'est la deuxième fois que le chef du gouvernement vietnamien visite une bourse lors de ses voyages d'affaires à l'étranger. Auparavant, il s'était rendu à la Bourse de New York lors de son voyage de travail aux États-Unis en mai 2022.



Le président de LuxSE, Alain Kinsch, a déclaré que le choix du Premier ministre vietnamien de LuxSE comme destination lors de sa visite témoigne de la reconnaissance des efforts de la bourse dans le développement de la finance verte et de la durabilité.



Il a dit qu'il croyait que le Vietnam deviendrait bientôt un pays développé, promouvant ainsi une coopération mutuellement bénéfique entre les deux nations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a déclaré que le Vietnam souhaitait favoriser la coopération avec le Luxembourg pour développer son marché boursier, notamment dans la construction d'institutions, la technologie, la transformation numérique, la gestion du marché et la formation des ressources humaines.



A cette occasion, la Bourse de Luxembourg et la Bourse du Vietnam ont signé un accord de coopération.



Le dirigeant vietnamien a souhaité le soutien luxembourgois dans le développement vert et durable et l'adaptation au changement climatique.