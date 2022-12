Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la Banque européenne d'investissement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Luxembourg, a visité le 10 décembre la Banque européenne d'investissement (BEI).

Photo: VNA



Lors de sa séance de travail avec le vice-président de la BEI Kris Peeters, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la coopération financière de la BEI avec le Vietnam au cours des deux dernières décennies, rappelant que les deux parties avaient signé sept accords de financement d'une valeur totale de 561 millions d'euros. Cependant, le Premier ministre a estimé que la coopération actuelle demeurait en deçà des potentiels.

Le chef du gouvernement vietnamien a émis son souhait de renforcer la coopération et la rendre plus efficace et plus importante dans les domaines du développement vert, de la lutte contre le changement climatique, de l'économie numérique et de l’économie circulaire, conformément à la stratégie de développement de la BEI.

Selon lui, les deux parties devraient renouveler l'accord-cadre financier signé en 1997, conformément à la situation actuelle, ainsi que revoir et lever les obstacles dans le processus de coopération.

Pham Minh Chinh a demandé à la BEI de se coordonner étroitement avec le ministère vietnamien des Finances et les parties concernées afin de créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre des projets des lignes de métro N°3 à Hanoï et N°2 à Ho Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam s'efforcerait d'améliorer les processus, les procédures et la gestion afin de favoriser la mise en œuvre des accords de coopération avec la BEI.

Il s’est déclaré convaincu que la BEI et le Vietnam développeraient une coopération financière plus forte et plus approfondie, efficace et mutuellement bénéfique, apportant des contributions importantes au développement d’une économie verte et durable dans le monde et au Vietnam.

Le vice-président de la BEI, Kris Peeters, a partagé les avis du Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment celui sur l’examen du processus de coopération pour lever les obstacles afin que le Vietnam et la BEI aient davantage de projets de coopération.

La BEI promouvra les résultats de la coopération traditionnelle et la collaboration étroite avec le Vietnam, non seulement pour le développement du Vietnam mais aussi pour les relations de développement entre le Vietnam et l'Union européenne.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre la BEI et le groupe Électricité du Vietnam sur un soutien financier à la transition énergétique au Vietnam.