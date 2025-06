Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'Université d'Uppsala en Suède

Dans le cadre de sa visite officielle en Suède, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu vendredi 13 juin (heure locale) à l'Université d'Uppsala, la plus vieille et l'une des universités les plus prestigieuses de Scandinavie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'Université d'Uppsala. Photo: VNA

Fondée il y a plus de 500 ans, elle figure régulièrement parmi les 100 meilleures universités mondiales et a formé de nombreux lauréats du prix Nobel et personnalités influentes.

L'Université collabore déjà avec plusieurs établissements vietnamiens comme l'Université nationale de Hanoï, l'Université des sciences et technologies ou encore l'Université du commerce extérieur.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la direction de l'Université, des chercheurs d'élite ainsi que le professeur Ulf Danielsson, membre de l'Académie royale des sciences de Suède et secrétaire du Comité Nobel.

Il a exprimé son admiration pour la qualité exceptionnelle de l'Université d'Uppsala, remerciant cette dernière pour ses contributions précieuses à l'éducation, à la science et au développement durable du Vietnam.

Le chef du gouvernement a déclaré que les programmes de coopération tels que les échanges d'étudiants, la formation doctorale et les projets de recherche contribuent non seulement à améliorer la capacité professionnelle des établissements d'enseignement vietnamiens, mais favorisent également le rôle de passerelle, contribuant à la consolidation de l'amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Le dirigeant vietnamien a proposé à l'Université d'Uppsala d'établir un partenariat avec une université nationale vietnamienne ; de renforcer la collaboration en matière d'éducation, de recherche et d'échanges universitaires avec les institutions vietnamiennes ; et d'offrir des bourses aux étudiants et chercheurs vietnamiens, faisant ainsi progresser le nouveau partenariat stratégique sectoriel entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Il a exprimé l'espoir que les étudiants et chercheurs vietnamiens continueront de défendre les valeurs traditionnelles de la culture et du peuple vietnamiens. Il les a encouragés à approfondir leur compréhension des lois et de la culture locales, et à développer les compétences essentielles pour s'épanouir, qu'ils travaillent en Suède ou reviennent au Vietnam.

Le Premier ministre a appelé l'université à continuer de soutenir et de créer des conditions favorables pour que les étudiants et chercheurs vietnamiens puissent poursuivre leurs études, dans l'espoir qu'ils deviennent des scientifiques de renom, voire des lauréats du prix Nobel dans les décennies à venir, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre les deux pays.

Le Premier ministre a invité le professeur Danielsson à se rendre au Vietnam pour des échanges approfondis. Il a souligné les efforts continus du Vietnam pour moderniser son système éducatif, conformément aux modèles internationaux avancés, notamment celui de la Suède, et son engagement à créer un environnement propice à la recherche scientifique et à l'innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Stockholm pour Hanoï. Photo: VNA

Il s'agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite officielle en Suède. C'est également la dernière de son voyage de travail pour participer à la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC 3) en France, à des activités bilatérales en France et effectuer des visites officielles en Estonie et en Suède.

Dans l'après-midi du 13 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Stockholm pour Hanoï, concluant ainsi avec succès leur voyage de travail. -VNA/VI