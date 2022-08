Le Premier ministre Pham Minh Chinh vérifie des ouvrages à Binh Thuan

À l’occasion du 30e anniversaire de la refondation de la province de Binh Thuan (Centre), le Parc industriel Son My 1 a été mis en chantier le 30 août dans le district de Ham Tan, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

C'est l'un des premiers parcs industriels intelligents et respectueux de l'environnement à Binh Thuan en particulier et de la région littorale de la partie Sud du Centre.

Le Premier ministre a demandé aux autorités locales de faire des efforts pour appeler les investisseurs dans la production d'équipements au service du développement des énergies renouvelables, de l’industrie manufacturière et de fabrication, du développement vert et durable. Il a suggéré que Binh Thuan prête attention à la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins du parc industriel.

Pham Minh Chinh a affirmé le soutien du gouvernement aux investisseurs et à la province de Binh Thuan pour qu’ils puissent mener à bien ce projet important.

D’une superficie de 1.070 hectares, Son My 1 nécessite un investissement estimé à 100 millions de dollars. Le parc compte le Centre d’électricité Son My (comprenant deux centrales d’électricité 1 et 2, d’une puissance de 4.500 MW), un dépôt de gaz naturel liquéfié et un complexe portuaire.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé vérifier l'avancement de la construction de certains ouvrages du projet de l'aéroport de Phan Thiet, dans la province de Binh Thuan.

Selon le plan approuvé par le Premier ministre, l'aéroport de Phan Thiet est un aéroport domestique de niveau 4E avec le rôle d'un aéroport à double usage et dispose d'un terminal d'une capacité annuelle prévue de 2 millions de passagers.

Le Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs de se coordonner avec Binh Thuan pour promouvoir la mise en œuvre du projet afin que d'ici la fin de 2023, l'aéroport soit mis en service.