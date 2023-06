Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec l’Association des journalistes

Le matin du 13 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec l'Association vietnamienne des journalistes sur le renforcement et la réforme de la gestion publique des activités de la presse, à l'occasion du 98e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

Soulignant le rôle important de l’Association des journalistes et les contributions des journalistes aux réalisations du pays, Pham Minh Chinh a partagé les défis et difficultés auxquels sont confrontés la presse et les journalistes à travers le pays.

Le chef du gouvernement a recommandé à l’Association des journalistes et aux organes de presse de chercher à développer des ressources humaines enthousiastes et professionnelles. Il a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur les missions politiques du pays, de promouvoir la grande union nationale, d’encourager l’entrepreneuriat, l’innovation, le développement de l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire...

Le Premier ministre a en outre encouragé les organes de presse à intensifier la lutte pour protéger la vérité, la justice et les personnes honnêtes, condamner le mal et les pratiques malsaines, à accélérer la transformation numérique, à accroître l'application des nouvelles technologies, à saisir les tendances évidentes de la presse et des médias mondiaux…

Le Parti et l'État créent toujours des conditions pour que la presse et l'Association des journalistes puissent promouvoir leurs rôles et leurs positions et remplir les tâches politiques qui leur sont assignées, a affirmé le Premier ministre.

L'Association vietnamienne des journalistes compte actuellement 24.242 membres.

Lors de la séance de travail, les représentants de l'Association des journalistes et des organes de presse ont affirmé continuer à œuvrer pour accompagner le pays dans le processus de développement.