Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec de grands groupes tchèques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants du groupe Skoda Auto. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en République tchèque, dans la matinée du 19 janvier (heure locale), à Prague, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des séances de travail avec les groupes Skoda Auto, Seven Global Investments et PPF.

Klaus Zellmer, président du conseil d'administration de Skoda Auto, a déclaré que son groupe avait choisi le Vietnam comme destination d'investissement en raison de sa position comme porte d'accès à l'ASEAN.

En 2022, Skoda Auto a signé un protocole de coopération avec le groupe Thanh Cong pour produire et distribuer des véhicules sous la marque Skoda au Vietnam. Ensemble, ils développent un projet de construction d'une usine de production et d'assemblage à Quang Ninh. Skoda Auto souhaite que le gouvernement vietnamien adopte des politiques de soutien et des incitations pour promouvoir l'utilisation des véhicules électriques (EV) au Vietnam, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé Skoda à investir à grande échelle en produisant des produits à haute teneur technologique, à transférer des technologies, à augmenter la localisation de la production et à intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales du groupe.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement vietnamien à créer des conditions favorables, conformes à la loi, pour que Skoda Auto et les investisseurs tchèques puissent opérer efficacement et de manière durable au Vietnam.

Pavel Tykač, propriétaire de Seven Global Investments et du club de football SK Slavia Praha, a indiqué que son groupe investissait actuellement dans la centrale thermique BOT Mông Dương 2 au Vietnam. Il a exprimé le souhait que les autorités vietnamiennes accélèrent l'approbation de l'acquisition par Seven Global Investments d'une participation majoritaire dans cette centrale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que la centrale BOT Mông Dương 2 soit exploitée efficacement et soutienne le processus de transition énergétique mondiale, y compris au Vietnam. Il a également invité Seven Global Investments à étendre ses investissements au Vietnam dans des domaines tels que les batteries, les énergies renouvelables (comme l'énergie éolienne et solaire) et à renforcer la coopération dans les domaines sportif et culturel, notamment dans le football.

Jiri Smejc, directeur général du groupe international PPF, a déclaré que Home Credit, une filiale de PPF Group, avait figuré parmi les 100 entreprises les plus durables au Vietnam depuis trois années consécutives (2022-2024). Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important et que PPF obtenait des résultats commerciaux prometteurs dans le pays.

Le Premier ministre a invité PPF à explorer davantage d'opportunités et à élargir ses activités au Vietnam, soulignant que la réussite des investisseurs contribuait au succès du pays./.-VNA/VI