Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa visite de travail au Laos. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à Hanoï le 10 janvier au soir, terminant leur voyage de deux jours pour visiter le Laos et coprésider la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos pour la coopération bilatérale à l'invitation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Au cours de son voyage de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à près de 20 activités, couvrant un large éventail de sujets. Il a tenu des réunions et des discussions avec tous les hauts dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale lao, et a rendu visite à d'anciens hauts dirigeants du Laos.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé deux événements importants : la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos pour la coopération bilatérale et la Conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam-Laos.

Les deux Premiers ministres ont également assisté à la cérémonie d'inauguration du Parc de l'amitié Laos-Vietnam à Vientiane, cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à leurs homologues lao.

Les deux parties ont convenu de nouvelles politiques, approches, mentalités et méthodes ainsi que d'une plus grande détermination et de mesures plus efficaces pour renforcer la coopération entre le Vietnam et le Laos dans les temps à venir.

En plus de renforcer la coopération politique et diplomatique, de renforcer la collaboration en matière de sécurité et de défense et de promouvoir les échanges interpersonnels et culturels, les deux parties se sont engagées à porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars de manière plus équilibrée, au lieu du chiffre actuel d'un peu plus de 2,2 milliards de dollars, le Laos bénéficiant d'un excédent commercial.

Les deux parties sont également déterminées à résoudre les problèmes et les projets en suspens, ouvrant la voie à une nouvelle phase de développement plus pratique et plus efficace, notamment dans les projets de connectivité des transports. Elles visent également à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour qu'elles puissent fonctionner de manière fluide, efficace et durable dans les deux pays.

Au cours de la visite, les deux pays ont signé quatre documents de coopération et remis sept certificats d'investissement à des entreprises.

Les entreprises des deux parties ont signé six accords de coopération en matière d'investissement, totalisant des milliards de dollars, dans des secteurs tels que l'aviation, la finance, l'énergie, l'agriculture et la formation des ressources humaines.

Les deux parties ont annoncé un cadre pour le paiement en monnaie nationale et la connexion bilatérale des paiements de détail à l'aide de codes QR entre le Vietnam et le Laos, facilitant les transactions pour les entreprises et les citoyens dans les activités économiques, commerciales, d'investissement et touristiques.

La visite du Premier ministre a mis en œuvre efficacement les tâches des affaires étrangères décrites lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que les accords de haut niveau entre le Vietnam et le Laos, en particulier ceux conclus lors de leur réunion du Bureau politique en septembre 2024.- VNA/VI