Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa visite au Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est rentré à Hanoï le soir du 3 décembre, concluant une visite de deux jours au Laos à l'invitation de son homologue lao, Sonexay Siphandone.

Au cours de cette visite, le Premier ministre a participé à une réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti révolutionnaire populaire lao. Il a coprésidé la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos sur la coopération bilatérale avec le Premier ministre Sonexay Siphandone et a pris part aux célébrations marquant le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos et le 105e anniversaire du président Kaysone Phomvihane. Il a rencontré le secrétaire général du Parti et président lao, Thonglun Sisoulith et a participé à la conférence sur la promotion des investissements Vietnam-Laos.

Cette visite a contribué au succès de la réunion de haut niveau des Partis, qui a défini les orientations stratégiques visant à renforcer l'amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la connectivité stratégique entre les deux pays.

Les interventions du Premier ministre ont porté sur la mise en œuvre des accords conclus lors de la réunion entre les deux Partis. - VNAVI