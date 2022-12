Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine avec succès sa tournée en Europe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé vers 14h30 le 16 décembre à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, terminant avec succès sa tournée en Europe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive à Hanoï le 16 décembre après-midi, terminant avec succès sa tournée en Europe. Photo : VNA

Durant son séjour en Europe pour participer au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE et effectuer des visites officielles au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique, du 9 au 15 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu plus de 60 activités bilatérales, multilatérales et communautaires.

Outre des entretiens et entrevues avec la plupart des dirigeants du Luxembourg, des Pays-Bas et de Belgique, le chef du gouvernement vietnamien a eu 14 rencontres avec des dirigeants de l’UE, de pays membres de l’ASEAN et de l’UE.

En outre, il a participé à des forums et conférences sur l’investissement et les affaires, et reçu des dizaines d’entreprises européennes. En particulier, il a également rencontré la communauté vietnamienne en Europe.

Les activités du chef du gouvernement ont contribué à la mise en œuvre effective de la politique extérieure du Parti en matière d'amélioration de l'efficacité des affaires extérieures et d'intégration internationale, et de promotion de la diplomatie multilatérale et de la diplomatie économique au service du développement du pays, ainsi que le travail lié aux Vietnamiens à l’étranger dans la nouvelle situation.