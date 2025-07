Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’entretient avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Photo: VNA

Le 5 juillet (heure locale), dans le cadre de sa participation au Sommet élargi des BRICS et de ses activités bilatérales au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva.



Accueillant la première participation du Vietnam au Sommet élargi des BRICS en tant que pays partenaire, le président brésilien a salué le rôle et la contribution responsable du Vietnam dans la résolution des questions mondiales.



Le Premier ministre a remercié le Brésil pour son soutien au Vietnam en tant que pays partenaire des BRICS et affirmé l’engagement fort du Vietnam à contribuer activement aux efforts communs pour la paix, la coopération et le développement, ainsi qu’à promouvoir le rôle des pays du Sud dans les institutions de gouvernance mondiale.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à mettre en œuvre des mesures pour renforcer les relations bilatérales dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, accroître la confiance politique, et assurer l'application effective des accords importants.

Photo: VNA

Ils ont également décidé de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, y compris le commerce de la défense, la science et la technologie, le développement des ressources humaines, la transformation numérique, la justice, etc.



Les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations pour signer des accords sur la protection des investissements, la non-double imposition et la facilitation des visas.



Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats concrets dans l’ouverture des marchés agricoles : le Brésil a exporté son premier lot de bœuf vers le Vietnam, et le Vietnam a exporté des lots de pangasius et de tilapia vers le Brésil, contribuant ainsi à renforcer l’efficacité de la coopération économique et commerciale, au bénéfice direct des populations et entreprises des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, lors de la cérémonie concernant les exportations commerciales bilatérales entre les deux pays. Photo : VNA

Le Brésil a affirmé être prêt à importer davantage de produits aquatiques et de riz vietnamiens. À la demande du Premier ministre, les deux parties ont convenu de signer un accord pour garantir la sécurité alimentaire du Brésil, avec des exportations de riz par le Vietnam.



Pour la filière café, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération, de promouvoir une alliance de production et d’exportation, d’étudier la création d’une plate-forme de transaction du café et une marque commune... Ils ont également convenu de promouvoir l’investissement dans la production et la transformation locale de produits agricoles pour alimenter les marchés des deux pays et les exporter vers d’autres, en tirant parti des atouts de chacun tout en optimisant les coûts et en harmonisant les bénéfices.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le président brésilien soutienne la conclusion rapide des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) d’ici la fin du second semestre 2025, pendant la présidence brésilienne du MERCOSUR, ainsi qu’un accord bilatéral de libre-échange entre le Vietnam et le Brésil.



Le président brésilien a exprimé son soutien à cette proposition et a convenu que les ministres de l’Industrie et du Commerce des deux pays doivent entamer immédiatement des échanges et coopérer avec les membres du MERCOSUR.



Les deux dirigeants ont convenu de charger leurs ministres de mettre en œuvre immédiatement les résultats concrets de cet entretien afin d’en tirer rapidement des bénéfices pratiques pour les entreprises des deux pays, notamment en facilitant l’accès aux marchés pour les produits, en particulier les produits agricoles et aquatiques, dans un contexte mondial complexe.



Les deux parties ont convenu d’encourager les échanges entre les peuples via des activités telles que la coopération sportive et les échanges académiques...



En ce qui concerne les questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont estimé nécessaire de renforcer la coordination et la coopération dans les questions de gouvernance mondiale, la réforme de l’ONU, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Ils ont convenu de continuer à renforcer le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux.



Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, ainsi que de la liberté de navigation maritime et aérienne dans les zones maritimes, y compris la Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



À cette occasion, le Premier ministre a transmis l’invitation du président vietnamien au président brésilien à assister à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, prévue en octobre 2025 à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Luiz Inacio Lula da Silva assistent à la cérémonie d'échange du mémorandum de coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

Après l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d’échange du mémorandum de coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique ; à l’annonce de l’exportation vers le Brésil des premiers lots de pangasius et de tilapia vietnamiens ; et à l’annonce de l’exportation vers le Vietnam du premier lot de bœuf brésilien.-VNA/VI