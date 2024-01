Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend à Prahova (Roumanie)

Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la matinée du 21 janvier (heure locale) à Prahova, où il a travaillé avec les autorités locales et les dirigeants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Prahova.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la rencontre avec les autorités de Prahova et la Chambre de Commerce et d'Industrie de cette localité. Photo: VNA

Lors de la réunion, les représentants de Prahova ont présenté à la délégation vietnamienne le potentiel économique de leur localité ainsi que les opportunités de coopération avec le Vietnam, notamment dans l’industrie, le pétrole et le gaz, le tourisme et la culture.

La partie roumaine a exprimé leur impression devant la croissance rapide du Vietnam depuis de nombreuses années et a estimé que le Vietnam serait le prochain « tigre » de l'Asie.

Les autorités locales ont appelé les entreprises roumaines, celles de Prahova en particulier, à saisir les opportunités de coopération et d'investissement avec le Vietnam. Elles ont ajouté que la Roumanie pourrait être une porte d'accès au marché européen pour les produits vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, de son côté, a exprimé son impression sur le développement de Prahova, notamment dans la promotion de l'application des technologies de l'information, la transformation numérique, la gestion des services publics et la garantie de la sécurité sociale.

Selon lui, la coopération décentralisée présente encore un grand potentiel et joue un rôle important dans la promotion de la coopération entre le Vietnam et la Roumanie. Il a déclaré que la partie vietnamienne était prête à promouvoir la coopération avec la Roumanie en général et Prahova en particulier, notamment dans des domaines émergents tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire...

D'autre part, les deux parties pourront promouvoir la coopération en matière d'investissement, de transfert de technologie et de formation des ressources humaines..., a-t-il estimé.

Le Premier ministre vietnamien a émis son espoir que les entreprises et les localités coopéreront activement pour contribuer à la réalisation de la vision et des objectifs des dirigeants des deux pays. Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables pour encourager les échanges et la coopération entre les entreprises et localités des deux parties à travers des projets spécifiques. -VNA/VI