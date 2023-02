Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend à l’Université de Brunei Darussalam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont visité samedi 11 février l’Université de Brunei Darussalam (UBD), située à Bandar Seri Begawan, le plus grand et le plus prestigieux établissement universitaire du Brunei et classé 3e dans la région.

Photo: VNA

L’UBD est l’un des symboles de la coopération entre le Vietnam et Brunei dans le domaine de l’éducation et de la formation. L’UBD a établi une relation de coopération avec l’Université FPT du Vietnam en juillet 2013, principalement dans l’enseignement de l’anglais.

Elle a récemment introduit le vietnamien dans son cursus aux côtés d’autres langues étrangères telles que l’anglais, le français, l’allemand, le japonais et le coréen.

Conversant avec des étudiants du vietnamien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie que de plus en plus d’étrangers aiment et apprennent le vietnamien, à travers lequel la culture vietnamienne, l’image du Vietnam et de son peuple se répandent de plus en plus autour du monde.

Il s’est déclaré convaincu que le corps professoral de l’UBD se développera sans cesse, que les étudiants du Vietnam maîtriseront au plus tôt le vietnamien, devenant des messagers de l’amitié et de la coopération entre les deux pays et les deux peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a également interagi en ligne avec des étudiants vietnamiens d’un cours d’anglais animé par un professeur brunéien au FPT-UBD Global Center, à Dà Nang, dans le Centre du Vietnam.

Il a déclaré que la relation de coopération entre l’Université FPT du Vietnam et l’Université de Brunei Darussalam, comme en témoigne le FPT-UBD Global Center, est un symbole vivant de la coopération éducative entre le Vietnam et Brunei, espérant que ses étudiants continueront à faire des progrès dans leurs études, tout en contribuant à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et le Brunei.

S’entretenant avec le ministre de l’Éducation du Brunei et les responsables de l’UBD, il a hautement apprécié les résultats de la coopération éducative entre les deux pays, y compris la coopération entre l’Université FPT et l’UBD, ainsi que l’enseignement du vietnamien à l’UBD dont il a espéré un élargissement de l’effectif des classes.

Plus les étudiants apprennent le vietnamien, plus les gens connaissent les cours de vietnamien et le FPT-UBD Global Center à Dà Nang aidera à renforcer davantage l’amitié entre les peuples et les jeunes générations vietnamiens et brunéiens, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également salué les résultats positifs de la coopération éducative entre les deux pays sur la base du protocole d’accord de coopération en matière d’éducation signé en avril 2014.

Il a demandé à la partie brunéienne de continuer à offrir des bourses et à mettre en œuvre efficacement des programmes d’échanges d'étudiants tels que le Global Discovery Programme et le programme Discovery Year.

Le dirigeant et son épouse ont planté un arbre dans l’enceinte de l’UBD et signé le Livre du souvenir, en souhaitant que l’UBD se développe de plus en plus, apporte une plus grande contribution à l’oeuvre d’éducation du Brunei et élargisse sa coopération avec les établissements universitaires et post-universitaires vietnamiens.