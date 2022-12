Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est envolé pour l’Europe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de Noi Bai avant son départ pour l'Europe. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté le 9 décembre Hanoï pour assister au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE et effectuer des visites officielles au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique du 9 au 16 décembre, à l’invitation du président du Conseil européen, Charles Michel, du Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et du Premier ministre belge, Alexander De Croo.



Cette tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt une grande importance, car elle contribuera à la mise en œuvre de la ligne diplomatique du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, des Directives 25 et 15 du Secrétariat concernant le renforcement de la diplomatie multilatérale d'ici 2030 et la diplomatie économique au service du développement national d'ici 2030.



Elle témoigne des contributions actives et responsables du Vietnam à l’ASEAN et à la communauté internationale, en particulier dans le contexte où la région et le monde sont confrontés à de nombreux développements complexes et à des défis imprévisibles. Elle vise également à consolider les relations entre le Vietnam et le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique dans le contexte où le Vietnam et ces trois pays célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.