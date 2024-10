Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue néo-zélandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré jeudi 10 octobre à Vientiane, au Laos, son homologue néo-zélandais Christopher Luxon, à l'occasion des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des sommets connexes.

Les deux dirigeants ont convenu de se coordonner pour organiser des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 5e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays en 2025. Ils ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce et l'investissement, l'éducation et la formation, l'agriculture, les échanges entre les peuples, et d'élargir leur champ de coopération dans la lutte contre le changement climatique, l'économie verte et l'économie numérique.

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de définir des feuilles de route et des mesures spécifiques pour porter le chiffre d'affaires bilatéral à 2 milliards de dollars d'ici fin 2024 et à 3 milliards en 2026.

Pour sa part, le Premier ministre Christopher Luxon a souligné que le Vietnam était un partenaire clé de la Nouvelle-Zélande dans la région. La Nouvelle-Zélande promouvra tous les domaines de coopération mutuellement bénéfique et continuera à fournir une aide publique au développement (APD) dans des domaines pratiques en fonction des besoins de développement du Vietnam, en particulier l'agriculture de haute technologie, la gestion et la réponse aux catastrophes naturelles, le développement des ressources humaines..., a-t-il affirmé.

En outre, les deux Premiers ministres ont convenu de se coordonner étroitement au sein des forums multilatéraux, contribuant activement et de manière responsable au traitement des problèmes régionaux et mondiaux communs.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité son homologue néo-zélandais Christopher Luxon à effectuer une visite au Vietnam. Le Premier ministre néo-zélandais a accepté l'invitation avec plaisir. -VNA/VI