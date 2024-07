Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les électeurs de Cân Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de la rencontre avec les électeurs de l’arrondissement de Thôt Nôt, ville de Cân Tho. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de la délégation des députés de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, a rencontré ce dimanche 14 juillet les électeurs de l’arrondissement de Thôt Nôt.



Cette rencontre visait à présenter les résultats de la 7e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature. Le chef du gouvernement a également pris le temps de répondre aux préoccupations et suggestions des électeurs.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les acquis obtenus par la ville de Cân Tho au cours des six premiers mois de l’année, soulignant son rôle de centre urbain et moteur de croissance du delta du Mékong.



Cân Tho bénéficie d’importants investissements pour moderniser ses infrastructures socio-économiques, a-t-il souligné, rappelant l’objectif de faire de cette ville un nouveau pôle de croissance pour le pays.



Le chef du gouvernement a ainsi appelé les responsables locaux à concentrer leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés.

À l’approche de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la patrie, le 27 juillet, il a rendu visite à la famille du martyr Nguyên Dinh Hoa et à la famille de l’invalide de guerre Lê Minh Sang dans l’arrondissement de Thôt Nôt. – VNA/VI