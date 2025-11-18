Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre l’Émir de l’État du Koweït

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, dans la matinée du 17 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.



L’Émir de l’État du Koweït a souligné que la visite du dirigeant vietnamien marque une nouvelle étape dans les relations Vietnam–Koweït et affirmé que le Vietnam occupe une position stratégique dans la politique étrangère du Koweït.



Il a également salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique, ainsi que le développement profond des relations bilatérales au cours des 49 dernières années, souhaitant que les deux parties organisent des activités significatives pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.



Il a souhaité que les deux pays élargissent leur coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, de la sécurité alimentaire, de la science et de la technologie, ainsi que dans la coordination de leurs positions sur les questions internationales.



L’Émir a affirmé qu’en tant que président du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Koweït attache une grande importance au renforcement de la coopération entre le CCG et le Vietnam et l’ASEAN, considérant le Vietnam comme une porte d’entrée stratégique pour développer la coopération avec l’ASEAN.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA



Se disant heureux d’effectuer une visite officielle au Koweït, premier pays du Golfe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le Premier ministre a rappelé quelques jalons importants de la coopération bilatérale : l’entraide dans les forums multilatéraux, le fait que le Koweït soit le plus grand pays du Golfe accordant des aides publiques au développement (APD) au Vietnam, le projet de raffinage et pétrochimie de Nghi Son, ainsi que l’aide opportune de 600.000 doses de vaccins contre le COVID-19.



Affirmant la détermination commune de renforcer davantage les relations d’amitié et d’ouvrir une nouvelle phase de coopération dynamique, globale et efficace à l’approche du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques (1976–2026), les deux dirigeants ont convenu d’orienter les relations bilatérales vers un niveau stratégique, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé neuf domaines prioritaires de coopération dans la période à venir. Parmi ceux-ci : renforcer la confiance politique, encourager les échanges de délégations de haut niveau ; promouvoir le pilier énergétique et élargir la coopération pétrolière et gazière ; créer des avancées majeures dans les investissements ; inviter l’Émir à orienter la Kuwait Investment Authority à accroître ses investissements au Vietnam, notamment dans le centre financier international à Hô Chi Minh-Ville ; pousser fortement le commerce ; demander le soutien de l’Émir pour les négociations et la signature d’un accord de libre-échange Vietnam–CCG ; engager rapidement les négociations sur un accord de sécurité alimentaire et sur les projets de soutien au développement de l’écosystème halal au Vietnam ; promouvoir la coopération en matière de défense, de sécurité, de développement d’équipements de défense à double usage, notamment les drones, et la participation mutuelle aux salons de défense, renforcer la coopération sur les défis de sécurité non traditionnels et la cybersécurité ; promouvoir la coopération en science et technologie, en innovation, en transformation numérique ; intensifier la coopération touristique, les échanges entre les peuples, la coopération en main-d’œuvre, culture, sport et éducation.



Le Premier ministre a également affirmé que, grâce à ses potentiels et atouts, le Vietnam est prêt à coopérer avec le Koweït pour contribuer aux efforts communs visant à promouvoir la paix et la reconstruction au Moyen-Orient.



Les deux dirigeants ont affirmé leur soutien au resserrement de la confiance politique ainsi qu’au renforcement de la coordination et des consultations sur les questions régionales et internationales, en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans les régions et dans le monde.



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et du président Luong Cuong invitant l’Émir de l’État du Koweït à effectuer une visite au Vietnam. L’Émir a accepté l’invitation et exprimé le souhait de se rendre prochainement au Vietnam.-VNA/VI