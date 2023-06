Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré ce vendredi 23 juin à Hanoï le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, en visite d’Etat au Vietnam du 22 au 24 juin.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Yoon Suk Yeol ont discuté de mesures pour renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, du travail, des sciences et des technologies, ainsi que les échanges entre les deux peuples et dans d'autres secteurs.



Les deux parties ont convenu de déployer des efforts conjoints pour améliorer l'efficacité de leur coopération mutuellement bénéfique.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties mettent effectivement en œuvre l’accord bilatéral de libre-échange (VKFTA), l’accord de Partenariat économique régional global (RCEP), pour porter rapidement le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et s’orienter vers 150 milliards de dollars en 2030.



Le Premier ministe a exhorté la République de Corée à continuer à ouvrir davantage son marché à des produits agricoles et aquatiques et aux fruits de saison du Vietnam, à aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes, et à encourager ses entreprises à venir investir au Vietnam ou augmenter leurs investissements dans ce pays.

Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a invité les entreprises sud- corée nnes à investir dans des projets clés nationaux et des projets de construction de centrales thermiques et de centrales au gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam. Il a appelé la République de Corée à continuer à créer des conditions favorables aux investissements vietnamiens sur son sol, ainsi qu’à considérer le Vietnam comme une destination stratégique pour construire des centres Recherche et Développement (R&D) et à encourager le transfert de technologies au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'il continuerait à prêter attention à la résolution des difficultés des entreprises sud-coréennes investissant au Vietnam.



Pour sa part, le président Yoon Suk Yeol a affirmé que le gouvernement sud-coréen continuerait d'encourager les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam, exhortant les deux parties à renforcer leur coopération dans l'industrie de la défense.



Le dirigeant sud-coréen a également proposé au gouvernement vietnamien de créer des conditions favorables aux investissements sud-coréens dans les domaines de la finance - banque, des infrastructures, de la construction de villes intelligentes. Il a par ailleurs affirmé favoriser l’arrivée d’étudiants vietnamiens pour faire des études sur les technologies de pointe et les sciences et technologies modernes.

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour améliorer l'efficacité de la coopération et du soutien mutuel dans les questions internationales et régionales d'intérêt commun.



Elles ont partagé la vision commune sur la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, le maintien d’un environnement pacifique et stable, de l'ordre juridique et le règlement des différends en mer par des moyens pacifiques, l’assurance des droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).